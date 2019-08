Televizní diváci po celém světě uvidí střekovskou křižovatku mezi Činoherním studiem a parkem TGM. Vybrali si ji filmaři, kteří zde budou tento víkend natáčet reklamní spot pro velkou softwarovou společnost ze Spojených států.

Městský obvod za to dostane 400 tisíc korun a další výhody. Peníze chce investovat do zvelebení místa, kde se bude natáčet. Obyvatelé ulic se ale budou muset po čas natáčení smířit s nepohodlím kvůli parkování.

Od 24. do 27. srpna v čase od šesti ráno do devíti večer totiž budou ulice okolo křižovatky Žukovova, Kozinova a Varšavská uzavřeny. Pěší budou moci projít maximálně s desetiminutovým zpožděním. „Náhradní parkoviště budou naproti restauraci U Lípy a na Střekovském nábřeží pod železničním mostem, kde je bude střežit bezpečnostní služba,“ sdělila producentka firmy Unit+Sofa Tereza Kalová, která natáčení reklamy zajišťuje.

Přípravné práce na natáčení začaly v pondělí. Tématem reklamy je simulace časosběru různých událostí, které se dějí na rušné křižovatce ve městě. Produkce vybírala například mezi Londýnem, Lisabonem, Barcelonou a městy Jižní Ameriky. Nakonec rozhodlo jedinečné urbanistické řešení křižovatky, které je pro téma spotu dokonalé.

Natáčení má pro Střekovi symbolický význam. V dnešní budově Činoherního studia, kdysi kina Alhambra, poprvé v Československu promítali v roce 1929 zvukový film. Křižovatka je zajímavá i z pohledu ústeckých architektů, třeba Jana Hroudy, který je i zastupitelem.

„Na křižovatce vyúsťovala před lety hlavní silnice s příjezdem k radnici, dnes budova pošty. Jako jednoznačně nejzajímavější vidím ale dnešní sídlo ČSSD. Býval to obchodní dům firmy Baťa. Patří k dokonalým ukázkám funkcionalismu. Okolí by ale chtělo zkultivovat,“ upozornil architekt a zastupitel Hrouda (PRO! Ústí).

Podle starosty obvodu Petra Vinše se společnost zavázala, že bude věnovat mimořádnou péči zeleni a stromům na křižovatce a v přilehlém parku, především Lidické hrušni. „Ty peníze, které za natáčení dostaneme, bych rád investoval do prvního kontejnerového stání v lokalitě. S kamerou, závorou, přístřeškem a samozřejmě bych rád doplnil dětské hřiště. Postaví ho jako součást natáčení a snad by nám ho tu mohli i nechat. Snad mě radní podpoří,“ doufal.

BUDEME VE SVĚTĚ

Investice do zlepšení podmínek v ulicích místní vítají. „Když už to musíme snášet, pak by bylo na místě, kdyby se peníze za natáčení spotu promítly do našich ulic. Ale přežiji to. Na druhou stranu mě docela těší, že se objevíme ve světě,“ myslí si Střekovanka Miluše Zedníčková.

Ne každý ale vítá štáb s otevřenou náručí. „O uzavírce víme na poslední chvíli. S námi ji nikdo neprobral, nikdo nebere ohledy na naše potřeby. V létě se lidé vracejí z dovolených a během natáčení budou muset nést kufry z auta několik bloků,“ dodal Střekovan Josef Roštík.