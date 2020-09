Za poslední zhruba týden se počet aktuálně nemocných více než zdvojnásobil. K 16. září činil 143 covid-19 pozitivních, k poledni čtvrtka 24. září už jich bylo 294. Od března se v ústeckém okrese nakazilo 465 lidí a uzdravilo sotva 170 pacientů s koronavirem.

Informaci o smrti prvního ústeckého pacienta upřesnila ředitelka ústecké epidemiologie krajské hygienické stanice Eva Patrasová. „Nahlásili nám to ve středu. Byl to senior z Ústí nad Labem, hospitalizovaný v nemocnici, kde krátce na to zemřel. Z odběrů, které mu po přijetí provedli, vyplynulo, že byl covid-19 pozitivní,“ uvedla.

