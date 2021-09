Naftový zápach od Radejčínského potoka dával tušit, že něco není v pořádku. To bylo jasné každému, kdo měl ve čtvrtek 16. září ráno a dopoledne cestu kolem. Třeba obyvateli Stadic Aleši Ducháčkovi. Na hladině spatřil plovoucí mastné duhové skvrny. Přitom hasiči uklidili vyteklé provozní kapaliny z kamionu už den před tím. Za nehodu mohlo divoké prase, nafta pak znečistila mnohem větší plochu, než se původně čekalo.

„Ve středu kolem páté hodiny ranní srazila řidička divočáka. Poté to divoké prase přejel kamion. Řidič sice necítil žádnou ránu, jenže při srážce mu zvíře poškodilo kamion. Ten od Mariánské skály postříkal naftou vozovku až na dálnici D8. Teprve tam kamion odstavil, nejvíc nafty bylo na kruhové křižovatce pod Větruší a v Žižkově ulici,“ popsala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Jenže nafta byla ve Stadicích v potoce i ve čtvrtek ráno. „Tak jsem běžel na silnici, abych se podíval, jestli se něco zase nestalo. Nikde nebylo nic, žádné auto nebo cisterna. Šel jsem podél Radejčínského potoka a za silnicí nic nebylo. Je tam jen strouha, kde tekla olejová skvrna. Na kraji, kde je sjezd z dálnice, vede roura. Tam asi ta nafta vytekla. Je to nějaké divné,“ líčil Ducháček.

Únik nafty totiž zastavovali profesionální hasiči z Ústí nad Labem společně s dobrovolnými z Řehlovic už den předtím, tedy ve středu. Jak vysvětlil hasičský mluvčí Lukáš Marvan, vytékala z odstaveného kamionu právě do zdejšího potoka. „To jsme zastavili. Jenže jak dnes ráno silně pršelo, zřejmě to spláchlo nějaké další zbytky. My jsme tam dali sorpční hady. Případ jsme předali životnímu prostředí a Povodí Ohře,“ uvedl Marvan.

Ducháček byl ale ohledně vysvětlení o spláchnutých zbytcích dost skeptický. „To byl příšerný smrad. To snad ani nemůže být z toho kamionu. Nafta tam je rozlitá všude. Vypadalo to spíš jako ze sudu, to už dělá takové hrudky a byly tam vidět. Ten kamion stál před sjezdem, ale nafta byla dole. Když jsem sjel dolů, tak tam u kolejí stál bílý tahač. Takže si myslím, že ty dva úniky spolu nesouvisí. Anebo ano, ale jinak. Jestli tam spíš někdo něco nevylil,“ poznamenal očitý svědek.

Myslí si dokonce, že to s kamionem, kterému tekla nafta, může souviset jinak. Viděl prý na záznamu z kamery, jak byl odstavený před sjezdem a dole na něj čekala náhrada. „Mohli ho po zalepení nechat jet, tu děravou nádrž dole vyměnit a zbytek nafty vylít do strouhy. V té koncentraci to nemohlo prosáknout půdou při dešti a navíc ten zdroj byl v úplně jiném místě, tedy pod sjezdem,“ zamýšlel se Ducháček s tím, že v Trmicích už mastné skvrny vidět nebylo, protože vodu smíchal splav. Úřady teď budou řešit, kdo je za únik zodpovědný.

Jedním z vyšetřovatelů bude místní radnice. „S Alešem Ducháčkem jsem v kontaktu. Hovořila jsem s našimi hasiči, kteří u této nepříjemné nehody zasahovali. Považuji to za velkou smůlu a obrovskou škodu. Já jen doufám, že zdejší těžce zkoušenou krajinu Českého středohoří nepoškodil úmyslně. Opravdu nás bude zajímat, co vyšetřovatelé zjistí,“ poznamenala starostka Řehlovic Jana Princová. Ves Stadice spadá do jejího katastru.