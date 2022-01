Představujete si, že sedí na lavičce, poklábosí tam o zahrádkách, o vnoučatech, která čas od času hlídají, a potom se vydají třeba na procházku k řece nebo na něco dobrého do cukrárny? Ano, to stíhají také. Navíc ale prahnou po vědomostech. Baví je, i v jejich věku, se dozvídat nové a nové věci a vzdělávat se. Stovky seniorů v regionu kromě obvyklých „důchodcovských“ aktivit také studuje. Univerzity třetího věku hlásí obrovský zájem, další studenty přijímají.

„Aktuálně máme přes 300 zapsaných studentů z řad seniorů a starších dospělých. Letní semestr začíná v druhém únorovém týdnu,“ přibližuje Ondřej Kunc z lounské knihovny. Také v Kadani senioři kurzy vzdělávání velmi vyhledávají. Spolupracují tam s ústeckou univerzitou, do semestru se pokaždé přihlásí kolem 50 lidí. „Jsou to perfektní hodiny, pro učitele balzám. Všichni dávají pozor, dělají si poznámky, zajímají se, ptají se. Senioři mají obrovský zájem,“ usmívá se Jan Losenický, jeden z kadaňských lektorů projektu Třetího věku.

Že poptávka po dalším vzdělávání je mezi seniory opravdu velká a studenti přednášky hojně navštěvují, potvrzuje také Dagmar Kučerová, ředitelka lounské knihovny.

„Našim nejstarším studentům je přes devadesát let. O univerzitu je obrovský zájem. Máme řadu studentů, kteří když dokončí pětiletý cyklus, přihlásí se znovu,“ uvedla na dotazy Deníku Dagmar Kučerová. Projekt Třetí věk realizuje Městská knihovna Louny od roku 2006. Jako na vysoké škole. Letní a zimní semestr, pět ročníků, vysvědčení. Zapsaní jsou studenti z města, ale i ze Žatce, Chomutova, Mostu, Rakovníka či okolních obcí.

Studenti se v Lounech mohou hlásit do dalšího semestru Univerzity Třetího věku právě v těchto dnech. „Až do neděle 16. ledna mohou studenti vybírat z bohaté nabídky 26 předmětů,“ pokračoval Ondřej Kunc. Prozatím se vyučuje v knihovně a dalších prostorách, pokud ale covid opět zaútočí, umí senioři využívat také on-line prostředí. Vždyť se na univerzitě učí také používat počítač, „tykají“ si s mobily, učí se psát svůj vlastní blog, moderních technologií se nebojí.

Lektory a lektorkami jsou vždy odborníci. Cizí jazyky, dějiny, divadlo, umění, matematika, literatura, regionální osobnosti a historie, věda, sport. Vybere si každý, obory jsou ve všech městech různorodé a zajímavé. „Hodně oblíbené jsou například obory spjaté s cestovatelstvím, českopis, evropis, světopis. Pak také láká historie nebo cizí jazyky,“ potvrzuje Kučerová.

V Lounech senioři rovněž sportují. Ve svém studiu se stará o desítky seniorek trenérka medailistek ze světových šampionátů aerobiček Jitka Hofmannová. Chodí tam i dámy ve věku přes 80 let. „Mě to moc baví, moje babky, jak jim říkám, také. Jsou nadšené, těší se na každou hodinu, jsou to nabíjející cvičení,“ říká Jitka Hofmannová.

Projekty dalšího vzdělávání seniorů táhnou i v dalších městech Ústeckého kraje. Přímo v krajské metropoli probíhají přednášky a kurzy přímo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. V Děčíně je ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou pořádá tamní muzeum. V Mostě je garantem Vysoká škola finanční a správní. I v těchto dalších městech je mezi seniory velký zájem.