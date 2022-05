Rádi se celý život vzděláváte? Zajímá vás umění a kultura, nebo českéhý jazyk a literatury, fandíte cvičení a sportu, informačním technologiím, digitální fotografii, či máte rádi historii, přírodovědu, psychologii, zdravotnictví nebo cizí jazyky? Tuto bohatou nabídku nabídne další dvouletý cyklus Univerzity třetího věku, kterou organizuje ústecká univerzita.

Univerzita třetího věku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Přihlašovat se do nadcházejícího ročníku bude možné od 3. června do 31. srpna. Zájemcům musí být nejméně 50 let. Univerzita třetího věku v Ústí probíhá už od roku 1994, minulé semestry je navštěvovalo až přes 1000 posluchačů.