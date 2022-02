Zkoumání nanovláken a biotechnologií není v Ústí novinkou. Dříve se jim vědečtí pracovníci částečně věnovali v nevyhovujících prostorách Pedagogické fakulty. Pod hlavičku Ústeckého materiálového centra se ale vešlo všechno možné včetně šlechtění oceli. „Chtěli jsme zviditelnit i tyto progresivní směry výzkumu,“ vysvětlil vznik CENABu děkan fakulty Michal Varady.

Že nejde jen „o vědu pro vědu“, naznačuje široký aplikační potenciál zkoumaných nanomateriálů. Na univerzitě už v souvislosti s tímto odvětvím bádání zahájili aplikovaný výzkum ve spojení s komerčním sektorem. Spolupracují i s podniky v regionu jako roudnický Pardam nebo Krajská zdravotní.

Lidem z dnešního CENABu se podařilo získat už 3 patenty. „Například technologii pro vícevrstvá média pro filtraci vzduchu,“ zmínil vedoucí centra Jan Malý. Další zářez je ve zdravotnictví. „Patent vznikl ve spolupráci se společností Nanomedical, která má už v blízkém časovém horizontu vyrábět nanonáplasti,“ popsal Malý. Věc umožní zrychlené hojení ran.

Nanomateriály mají obecně širokou škálu potenciálního využití. Můžou se s nimi dělat nejen nanoroušky jako důsledná ochrana proti nakažení novým typem koronaviru, ale i sofistikovanější ochranné dýchací masky proti toxickým látkám. Což se může hodit dělníkům v rizikových chemických provozech.

Vědci zkoumají v dalším záběru pracoviště, v biotechnologiích, také například to, jak přesně cílit léčiva do konkrétních buněk při léčení zhoubných nádorů. „Je to ve fázi experimentu,“ upřesnil Malý. „Aby to bylo reálně využíváno, k tomu je nesmírně dlouhá cesta. Potřebujete velmi silné partnery z komerčního sektoru,“ vysvětlil vedoucí CENABu.

Nové ústecké univerzitní centrum v úterý 22. února představili jeho pracovníci novinářům. Pracoviště, které má za sebou zatím necelé dva měsíce existence, by v budoucnu mohlo univerzitě také přispět do rozpočtu. „Výhledově počítáme s tím, že bychom měli realizovat smluvní výzkum,“ potvrdil Malý.

Co je to „nano“?

Nanotechnologie je technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 nm), tzn. 10−9 m (miliardtiny metru), což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu. „Nano“ pochází z řeckého slova νανος, což znamená trpaslík.

Zdroj: Wikipedia