Fakulta byla předtím „rozstrkaná“ ve více objektech, laboratoře měla dokonce po středních školách. „Dokončení výstavby nové budovy bylo takovým dárkem k 15letému výročí od našeho založení a konečně bude naše fakulta po dlouhých letech pohromadě,“ je spokojený děkan Fakulty strojního inženýrství Štefan Michna. V CEMMTECHu jsou kanceláře, 12 laboratoří, 5 učeben, aula pro 80 posluchačů a 3 odpočinkové zóny. Se stavbou budovy zhruba za 300 milionů korun s mohutnou podporou z programu RESTART začali v dubnu 2020. Společnosti ISTAR a Wachal měly hotovo dokonce o 5 měsíců dříve, než bylo plánováno.

Kolem 120 milionů se investovalo do zařízení. „Komplexní vybavení by mělo skončit někdy v červnu,“ upřesnil Michna. Fakulta se i díky tomu bude moct zaměřit na perspektivní výzkum obnovitelných zdrojů energie, vodíku, robotizace a 3D tisku. Moderní, energeticky šetrná a soběstačná je i sama budova, která má třeba podzemní nádrž na zálivku okolní zeleně, soláry na střeše pro vytápění objektu nebo nabíjející stanici na elektromobily.

O dřívějším objektu fakulty v ulici Na Okraji nyní uvažují jako o ubytovací kapacitě pro dočasné pedagogy univerzity. S další budovou fakulty v ulici Za Válcovnou mají větší plány. „Tam by mělo do budoucna v rámci Fondu spravedlivé transformace vzniknout Green Energy Technology Centrum, které by mělo být nápomocné budoucí přeměně Ústeckého kraje,“ naznačil děkan s tím, že by se tu podle plánů mělo v letech 2023-27 zkoumat například spalování vodíku, vodíkové motory a podobné věci.