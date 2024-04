Vedení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) po boku dalších tuzemských škol po střelbě učinilo řadu bezpečnostních kroků. Jedním z nich bylo úterní cvičení „AMOK.“

„Zaměřili jsme se na problematiku případného ozbrojeného útoku s velkým počtem zranění a usmrcení osob. Zúčastnilo se ho přes sto policistů,“ řekl mluvčí krajského policejního ředitelství Kamil Marek s tím, že cílem bylo ověřit si postupy při vzniku takových mimořádných událostí. Podobných cvičení policie absolvuje ročně několik.

Střelba z budovy Přírodovědecké fakulty zazněla před desátou hodinou, za necelých deset minut na místo dorazily první policejní hlídky. Ty sice čekaly v přilehlém kampusu, ovšem časově bylo vše naplánované tak, aby na místo dorazily ze svých služeben. Postupně tak k fakultě přijížděly desítky policejních aut, následovali zdravotníci a hasiči. Bez zvuku sirén, což byl taktický záměr.

Uvnitř fakulty se nacházeli figuranti, kterými byli v drtivé většině zaměstnanci univerzity. Každý z nich měl přitom jasně stanovené instrukce, jaké zranění se ho týká, nebo zda byl dokonce usmrcen. Na přilehlém parkovišti se figuranti shromažďovali a zdravotníci jim tam poskytli první pomoci.

„Studenti dostali na žádost policie rektorské volno, z akce byli vyčleněni. Figuranty byli akademičtí pracovníci, kteří hráli psychicky narušené, zraněné či mrtvé. Primárně šlo o dospělé zaměstnance,“ přiblížila okolnosti zásahu univerzitní mluvčí Jana Kasaničová.

Fiktivními pachateli byly dvě ozbrojené osoby. „Měli střelnou zbraň. Přestože všichni doufáme, že situace podobná té z úterního cvičení nikdy nenastane, je nezbytné, abychom byli na takovou variantu připraveni,“ dodal policejní mluvčí Kamil Marek.

Jak reagovat v případě útoku tzv. aktivního střelce?



UTÍKEJ - pokud máte možnost využít únikovou cestu, utečte

VARUJ - varujte ostatní před vstupem do nebezpečné zóny, z bezpečí zavolejte pomoc na číslo 158

SCHOVEJ SE - pokud nemůžete utéct do bezpečí, je třeba najít místo kam se schovat

- zamkněte nebo zablokujte dveře, schovejte se za pevné předměty

- přepněte svůj telefon do tichého režimu, zůstaňte potichu

BOJUJ - pokud je váš život v přímém ohrožení, bojujte



Když na místo dorazí bezpečnostní složky

- zůstaňte v klidu a poslouchejte instrukce, ruce držte vždy ve viditelné pozici, vyvarujte se křiku a divoké gestikulaci, mějte na paměti, že pomoc zraněným je na cestě.