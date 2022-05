Na festivalu samozřejmě nechyběla hudba, pití, jidlo a dobrá zábava. Příchozí mohli slyšet například Atmo Music, The Remedy, Sofian Medjmedj Dj Australian a další.

Kdo měl chuť, mohl si vyzkoušet například stánek s polibky, beerpong, zaskákat si na skákacím hradu nebo prostě jen posedět v klidu u dýmky.

Jak vypadá člověk v termokameře? I to ukázal univerzitní festival v Ústí

Akce byla zdarma a konala se od 10 hodin dopoledne do 22 hodin večer. Poté následovala afterparty v Tyršovce. "Je to tu skvělé, měla jsem před chvílí burgera a jsem ráda, že se tady zase něco koná. Má to už takový letní feeling," řekla jedna z návštěvnic, slečna Petra.