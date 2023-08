VIDEO: Uprchlíci uklízeli u Vladimiru. V ústeckém hotelu budou do konce války

Jednu z dalších uklízecích akcí dnes pozorovali lidé, kteří procházeli kolem ústeckého hotelu Vladimir. Po uklízení odpadků tu dnes ukrajinští uprchlíci před válkou přikročili i k likvidaci přebujelé zeleně a náletů. Tyto uklízecí akce budou pokračovat. Ubytovaným Ukrajincům v nich pomáhá ústecké Dobrovolnické centrum i společnost CPI, které hotel patří. Od 1. července platí část uprchlíků kvůli změně zákona Lex Ukrajina za ubytování ve Vladimiru 7,5 tisíce korun za měsíc. Několik lidí, kteří by na to neměli, z hotelu odešlo do jiných ubytování v Ústí. Více ve videu.