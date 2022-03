Nouzové ubytování pro ukrajinské uprchlíky začali ve středu 16. března připravovat hasiči v tělocvičně studentských kolejí na Klíši. Ze skladu ve Vlastislavi na Litoměřicku sem přivezli více než sto polních vojenských lůžek, spacáky a stoly. Lehátka tady pravděpodobně rozloží už ve čtvrtek. Jde o prozatímní krizové řešení pro případ, že by došly kapacity komfortnějších ubytovacích zařízeních na Ústecku. To akutně nehrozí. Jen v Ústí zbývalo dalším běžencům ve středu zhruba 200 ubytovacích míst. Pro případ větší uprchlické vlny ale už tady a v dalších městech v kraji vytipovávají další vhodné sály a tělocvičny.

U klíškých kolejí ve středu vykládalo materiál několik hasičů. „Myslím si, že nebyla použita nikdy, ani při povodních,“ řekl nad velmi staře vypadajícími vojenskými lůžky Vladimír Novotný, velitel ústeckého hasičského družstva Ústí nad Labem. „Počítá se tu maximálně se 120 ubytovanými,“ vypočítal mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Pobyt tady je krajní řešení. „Pokud by vláda schválila návrh na finanční pomoc, ulehčilo by to situaci. Otevřela by se řada penzionů, kde bychom mohli uprchlíky ubytovávat,“ uvedl Marvan.

Přesto se klíčoví hráči v krizovém řízení shodují, že nikdo neví, jak velká ubytovací kapacita pro běžence z Ukrajiny bude nakonec potřeba. A proto se zkoumají ještě další možnosti, kam umístit běžence. „Nehledáme jen tělocvičny,“ upřesnil Roman Vyskočil, ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. „Hledáme ubytovny, řešíme třeba, jestli by se nedali ubytovat i v kongresových sálech hotelu Vladimir, kde jsou už lidé a je tam zabezpečen provoz,“ dodal Vyskočil.

S vlastními návrhy na možnost dalšího nouzového ubytování ukrajinských běženců mají v příštích dnech přijít i jednotlivé obce v regionu. Na ústeckém magistrátu se tomu už věnují. „Očekáváme další vlnu. Proto se dělá inventura tělocvičen i sálů v celé naší obci s rozšířenou působností,“ potvrdil ve středu primátor Petr Nedvědický. „Kapacita se v Ústí i v jiných městech dostává do maxima,“ upozornil náměstek primátora pro sociální služby Tomáš Vlach s tím, že v Praze se tělocvičny využívají už teď.

V tělocvičnách by případní další běženci z Ukrajiny měli být jen provizorně do té doby, než se pro ně najde vhodnější ubytování. „Do konce týdne uděláme průzkum na všech školských zařízeních,“ ujistil ústecký náměstek primátora pro školství Michal Ševcovic s tím, že tělocvičny vhodné pro umístění běženců by měly mít zvláštní vstup, sprchy a záchody. „Zatím se nepočítá s výstavbou městeček nebo stanových kolonií,“ dodal Nedvědický.

Do Ústí zatím přišly většinou matky s dětmi. Dosud se je podařilo umisťovat u soukromých ubytovatelů, v hotelu Vladimir, v městských bytech na bývalém rektorátu nebo v ubytovně ve Všebořicích, Úžíně a na internátu v Krásném Březně. Některé Ukrajinky se podařilo zaměstnat, uklízejí objekt krajského asistenční centra pro uprchlíky v Hoření. Dalším jsou připraveni nabídnout práci v ústeckých městských službách, dopravním podniku a v ZOO.

Na území města Ústí nad Labem bylo ke středě 16. března oficiálně celkem 1 112 uprchlíků. „Ale máme informaci, že přibližně další třetina jsou neregistrovaní, o kterých nikdo neví. Ti prostě přišli za rodinami, za příbuznými. A do té doby, než z vlastní iniciativy oběhnou všechny úřady, je nebudeme mít zaevidovány,“ konstatoval Nedvědický.