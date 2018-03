Úředníků přibývá. Ústecký kraj proto přikoupil další budovu

Ústí nad Labem - Hodně úředníků, ale málo kanceláří. Tak by se dala shrnout situace na krajském úřadu v Ústí, který se dlouhodobě zabývá nedostatkem místa pro své úředníky.

Krajský úřad Ústeckého kraje.Foto: DENÍK/Martin Klimeš

Kraj proto nedávno koupil další budovu přímo naproti vchodu do úřadu. Společnosti Rekultivace Ústí nad Labem za ni zaplatil 17 milionů korun. Budova teď prochází rekonstrukcí.

ZVAŽUJÍ PRONÁJEM DALŠÍCH PROSTOR

„Plánuje se zde vytvoření skladovacích a archivačních prostor. Primárně tuto část areálu krajského úřadu bude užívat odbor dopravy a silničního hospodářství,” uvedla z odboru kanceláře hejtmana Markéta Flochová.

Úředníci kraje doposud sídlili ve čtyřech objektech. Kromě hlavní budovy v ulici Velká Hradební, také v objektu B v Dlouhé ulici, kde funguje odbor školství a kultury, v budově C ve Stroupežnického ulici, která zase slouží pro odbor zemědělství a životního prostředí a v budově D v Brněnské ulici. Tam má kanceláře sociální odbor.

Zřejmě to nebude konečné číslo. Kraj totiž do budoucna zvažuje též pronájem prostor v budově České spořitelny.

„Některé odbory nám kapacitně už nestačí. Je to způsobeno zvyšujícím se počtem zaměstnanců, který vyplývá z nárůstu přenesené působnosti ze státu na kraj. Zejména sociální odbor narůstá nejvíc, takže úřad celý bobtná,” řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM).

V současnosti v objektu České spořitelny kraj už pomyslné prsty má. V několika kancelářích si tam prostory pronajímá Dopravní společnost Ústeckého kraje.

Čísla o počtu úředníků hovoří jasně. Zatímco v roce 2007 na krajském úřadu pracovalo 456 lidí, v roce 2015 to bylo už 543. „K 1. březnu letošního roku má úřad 579 zaměstnanců,” podotkla Flochová.

KUBERA: JE TO STRAŠNÉ

Bobtnající krajský aparát kritizuje například primátor Teplic a krajský zastupitel Jaroslav Kubera (ODS).

„Ve chvíli, kdy je takový počet úředníků, tak si kraj vystačí se svými vlastními směrnicemi, se svými nařízeními a lidé v něm tak komunikují a píšou si už vlastně jen mezi sebou. Vnější svět nepotřebují. Je to podobné, jako když je v Poslanecké sněmovně 9 subjektů, ta už také zaměstnává sama sebe a nepotřebuje vnější svět. Je to strašné, ale do další revoluce s tím nic neuděláme,” sdělil Kubera.

Hejtmanství uvedlo, že na provoz i platy úředníků má finance. Od roku 2007 vzrostly náklady na platy zaměstnanců ze 134 milionů na téměř dvojnásobek.

Výdaje hejtmanství rostou i v jiných oblastech. Loni v prosinci navíc zastupitelé odklepli úvěr od České spořitelny. „Celková částka úvěru ve výši 1,5 miliardy korun bude čerpána ve dvou objemech s termínem čerpání 2017 2021 a maximální splatností do 31. prosince 2031,” vysvětlila Flochová s tím, že účelem úvěru je krytí investičních potřeb kraje v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí.

„Úvěr je určený na investiční akce, netýká se nákupu budov. Přebytek z rozpočtu za rok 2017 je téměř 120 milionů korun, o jeho použití rozhodne zastupitelstvo,” řekla Flochová.

Podle Kubery by vedení kraje mělo myslet na to, že v budoucnu by mohla přijít finanční krize. „Kraj se vůbec chová zvláštně, na jednu stranu si chtěl kupovat dluhopisy, to jsme naštěstí na zastupitelstvu zarazili, a na té druhé si bere úvěry. Vůbec není připravený na krizi, která přijde. Časy, kdy peníze tečou, nebudou trvat věčně,” dodal Kubera.