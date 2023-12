„Sportovnímu cheerleadingu se náš klub začal věnovat ihned se vznikem České asociace cheerleaders v roce 2000. Do té doby jsme fungovali jako pohybové studio zaměřené na tanec a hudebně pohybovou činnost. Jakožto zakladatelka, předsedkyně sportovního klubu a šéftrenérka jsem samozřejmě v Basta Cheerleaders od začátku, tedy od roku 1994 až doposud,“ popisuje jeho zakladatelka Radka Bandasová.

Radosti a starosti prý mají cheerleaders přibližně stejné jako ostatní sálové estetické sporty. „Někdy se setkáváme i s tím, že sportovní cheerleading lidé nepovažují za výkonnostní sport. Bohužel mnohdy jsou to i lidé, kteří rozhodují o přidělování dotací. My jsme naštěstí do Ústí n. L. přivezli nespočet medailí a titulů Mistrů České republiky a dva tituly Mistra Evropy, takže jsme vidět. Podporu z veřejného sektoru tak naštěstí máme, a my jsme za každou, ať finanční či materiální, velice vděčni. Bez dotací a sponzorů bychom těch třicet let asi nedali," popisovala strasti a slasti klubu.

„Největší problém Ústí ale je, že prakticky nemá žádnou sportovní halu a to je hodně špatně. Pokud pořádáme celorepublikové soutěže s mezinárodní účastí, Basta Cheer Cup, potřebujeme nějaké slušné prostory za rozumné nájemné, aby se mohla soutěž konat,“ vysvětlovala, co jejím svěřenkyním nejvíc v krajské metropoli schází.

Stát se členem týmu přitom není nijak složité. Stačí přijít buď v úterý, ve čtvrtek, či pátek na 17. hodinu do tělocvičny v ZŠ Vinařská Pod Holoměří. V tento čas tam vždy nějaký tým klubu trénuje. Přijít mohou zájemci během celého školního roku. „Cheerleaders potřebují jen sálovou obuv, cvičební úbor a láhev s pitím,“ zasmála se zakladatelka a trenérka, díky které Basta získaly spoustu ocenění.

Která jsou, mimochodem, pro klub vůbec nejcennější? „Ocenění, medaile a poháry jsou vždycky fajn, to se neomrzí. Já osobně si ale více cením, že příští rok oslavíme třicet let existence sportovního klubu. Že zájemců o tento hezký a náročný sport neustále přibývá, a že se sportovní cheerleading stále více a více dostává do povědomí českého národa,“ zamyslela se.

Mimochodem, pokud se zeptáte, jaký je rozdíl mezi roztleskávačkou a mezi cheerleader, tak prý žádný. „Roztleskávačka je český výraz pro cheerleader, bohužel žádný lepší zatím nikdo nevymyslel. Prosím, nepoužívejte cheers a cheersky, to patří spíše do mažoretkového sportu. My jsme cheerleaders,“ uvedla na pravou míru.

Ale třicítkou nic nekončí. „Samozřejmě plánů máme hodně, chtěli bychom otevřít další mimoústecké tréninkové středisko, chceme sportovní cheerleading rozšířit mezi více dětí a samozřejmě chceme do Ústí, Teplic a Jílového přivézt v této soutěžní sezóně a i sezónách dalších co nejvíce medailí a ocenění,“ dodala Radka Bandasová.

Radka BANDASOVÁ, zakladatelka sportovního klubu BASTA CHEERLEADERS, členka síně slávy Českého cheerleadingu, držitelka ocenění ČOV za celoživotní trenérskou činnost, několikanásobná mistryně ČR ve sportovním cheerleadingu v kategorii masters, matka dvou dětí, dvojnásobná babička.

Zdroj: Martin Mudroch