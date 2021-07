Ústečan vyrazil na olympijskou jízdu. Na koloběžce z Paříže do Prahy!

autor externí





l na motorovém padáku 9 132 km za 90 dní a zapsal se do Guinnesovy knihy rekordů. Loni přejel na koloběžce republiku ze západu na východ. Letos chce 45letý Ústečan Miroslav Oros dojet během olympiády na koloběžce z Paříže do Prahy. Pomůže tím navíc dětem. Startuje dnes v pátek 23. července.

Více než 1600 kilometrů v patnácti etapách chce od pátku 23. července do 8. srpna ujet na sportovní koloběžce Ústečan Miroslav Oros. Trasa by měla vést z Paříže do Bruselu, dále přes Lucemburk a prakticky celé Německo do Drážďan a odtud do Prahy. | Foto: Vladimír Cettl

Více než 1600 kilometrů v patnácti etapách chce od 23. července do 8. srpna ujet na sportovní koloběžce Miroslav Oros. Trasa by měla vést z Paříže do Bruselu, dále přes Lucemburk a prakticky celé Německo do Drážďan a odtud do Prahy. Každý den tak ujede průměrně více než sto kilometrů, na což bude potřebovat podle profilu trati a počasí osm až deset hodin. „Na prázdniny jsem měl naplánované dvě velké pracovní akce. Ty byly ale nakonec na poslední chvíli zrušeny, tak jsem se rozhodl zaplnit uvolněný čas něčím jiným,“ popisuje vznik nápadu Miroslav Oros. Miroslav Oros přejel republiku na koloběžce: Skvěle jsem si vyčistil hlavu Přečíst článek › Proč zrovna z Paříže? „Během jízdy chci sledovat po internetu olympiádu v Tokiu. Startuji v den jejího zahájení a do cíle bych měl dorazit v den jejího ukončení. Olympijskou myšlenku mám spojenou díky Pierre de Coubertinovi s Francií a Francie bude navíc pořádat olympiádu v roce 2024,“ vysvětluje Ústečan. Miroslav Oros pojede po celou dobu s podporou doprovodného vozidla. „Malý obytňák bude řídit můj kamarád a spolupracovník Tomáš Čapek, který se kromě mé podpory stará i o natáčení a střih videí. Do Bruselu mu bude dělat společnost i fotograf Vladimír Cettl,“ představuje svůj doprovodný tým Miroslav Oros. V hlavě stále nosím letecké šílenosti, říká rekordman Miroslav Oros Přečíst článek › Výkon je prezentován sloganem Go Mira Go! a má i silně charitativní podtext. Miroslav Oros jede s logem sbírky Pomozte dětem na dresu. Společně s Kuřetem tak chce vybírat peníze pro znevýhodněné děti. „Jsem rád, že jsme se dohodli právě s Nadací podpory občanské společnosti, která sbírku Pomozte dětem organizuje. Jet s nějakým vyšším cílem mě motivuje a bude mi to dodávat sílu na cestě.“ Jak přispět se dozvíte na webu www.gomirago.cz, kde je také možné sledovat on-line, kde se momentálně Miroslav Oros nachází, je zde detailní popis trati, fotografie a videa z cesty a mnoho dalších informací. Vladimír Cettl