Místo díry na Mírovém náměstí by mohly být lavičky, revitalizační koutek s troškou zeleně a fontánky. Vzhledem k tomu, že je tady ta díra už několik let, tak jsem k jejímu zmizení skeptická. I ohledně celého vzhledu náměstí začínám být imunní, moc si toho nevšímám. Ale nemyslím si, že by to bylo v pořádku.

Rostislav Jelínek

68 let, Ústí nad Labem



Díra na náměstí mi už tolik nevadí. Nevidím reálně, že by v dohledné době zmizela, klidně tu může být dalších deset let. V okolí už je hodně budov, proto by zde měl být spíše park.















Ivana Komárková a Blanka Konvalinková

a Blanka Konvalinková

67 let a 43 let, Ústí nad Labem

Díra nám moc vadí, hyzdí náměstí. Už je tu dost dlouho a moc nevěřím, že někdy zmizí. Na tomto místě byl park, proto by se mohl vrátit. Už tu vlastně není žádná zeleň.

Matouš Pikouš a Tereza Pikoušová

a Tereza Pikoušová

28 let, Praha a 27 let, Ústí



Esteticky to tu vadí, je to nevzhledné. Oba pochybujeme, že to po takové době někdy zmizí. Mohly by tu být lavičky, pár stromků a fontánka. Prostě zeleň.

Jakub

27 let, Krásné Březno

Trošku se obávám, že tahle díra už nikdy nezmizí. Já nevidím pozadí kauzy, ale určitě se současným stavem nejsem spokojený. Místo díry by to tu mohlo být hezké, třeba park, stromy a lavičky.

Jana

40 let, Ústí nad Labem



Ta díra na náměstí mi hodně vadí, protože se na ni musím denně dívat z okna z práce. Asi tady nebude navždy, ale bude trvat, než s tím někdo něco udělá. Mohl by se sem vrátit park, který tu byl.















Bára

45 let, Ústí nad Labem

Ta díra je tady šílená, moc mi vadí. Přála bych si, aby už zmizela, ale asi to jen tak nebude, protože nejsou na to peníze. Mohl by se sem vrátit park.

Vendulka

43 let



Vzhled Mírového náměstí mi vadí. Je to nechutné, ošklivé. S dětmi cestuji po celé republice, navštívili jsme Telč, Tábor nebo Liberec. V okolí mají krásné náměstí v Litoměřicích, jen to naše v Ústí je hrozné. Na mém žebříčku je to nejošklivější město, co jsme navštívili. Určitě bych tu chtěla vidět ten park, který tam byl dřív. Zeleň, lavičky, posezení ve stínu, to bylo moc hezké. Naděje umírá poslední, ale nápravu jen tak nevidím. Ceny kvůli covidu šly nahoru, takže to vypadá, že to tady bude ještě hodně dlouho.