Střepy, obaly od svačiny, zatuhlé žvýkačky, tisíce nedopalků. Nepořádek na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem div nezvedl lidi ze židlí. Na Facebooku dokonce koluje video zaznamenávající neutěšený stav v ulicích, které rozpoutalo několikadenní diskusi o více než třech stovkách příspěvků.

Lidé si kvůli nepořádku neberou servítky. Kritizují uklízeče, úředníky, vedení města a městského obvodu i strážníky. Přitom srovnávají Ústí s Prahou nebo třeba německou Pirnou. Město se brání, že na úklid přidalo peníze a zavedlo možnost upozorňovat na nepořádek pomocí e-mailu odpady@mag-ul.cz.

„Pořádek vypadá jinak. Nedopalky cigaret před spořitelnou, u bývalé prodejny Eso a autobusové zastávky. Katastrofa. Je to den co den a nikdo to neřeší. Takový nepořádek není ani v Praze na Václaváku,“ rozčiloval se například Zdeněk Gondek. Další lidé navrhují vysoké pokuty těm, kdo nepořádek dělají nebo odhazují cigaretové špačky.

Podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného ale strážník nemůže udělit vyšší pokutu, než jakou povoluje zákon, a sice tisícikorunu. „Za nedopalek dáváme průměrně tři stovky. Minulý měsíc padlo přibližně dvě stě takových pokut. Už dva měsíce totiž trvá naše kontrolně preventivní akce zaměřená také na odhazování nedopalků. Využíváme k tomu i městské kamery,“ uvedl Novotný.

Čištění stojí desítky milionů korun ročně

Město na čištění chodníků a silnic v rozpočtu vyčlenilo 28 milionů korun, na zimní údržbu 18 milionů. Radní doplnili finance na úklid dalšími 1,65 miliony korun z rezervy. „Dalších 2,3 milionu přidali radní na zimní údržbu,“ informovala městská mluvčí Romana Macová.

O úklid centra se dělí AVE Ústí nad Labem a Městské služby. „Magistrát má zpracovaný operační plán úklidu. Na Mírovém náměstí provádíme několik různých služeb. Denně vysypávání košů, čistíme silnice a další. Nejsou to ale úředníci nebo uklízeči, kdo odhazuje odpadky na chodník,“ poznamenal šéf firmy Petr Hrdlička.

Zaměstnanci Městských služeb podle svého ředitele Martina Maty uklízí kompletně celé centrum. „Máme na do dva vysavače zvané slony, partu uklízečů a podle příkazní smlouvy z magistrátu uděláme každý den obě náměstí a přilehlé ulice,“ přiblížil. Nejhorší to prý bývá po velkých sportovních a kulturních akcích a o víkendu. Nezřídka se ale stává, že po velkém úklidu je nepořádek zpět do dvou tří hodin.

Centrální městský obvod má v centru na starost jen zeleň. „Naši pracovníci ale občas i uklízí,“ dodala starostka Hana Štrymplová.