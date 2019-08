Vyhlídka na Mariánské skále. To je projekt, který se nejvíc líbil Ústečanům v hlasování o dotaci z takzvaného participativního rozpočtu.

Město Ústí letos obdrželo od svých obyvatel celkem 23 návrhů. 21 z nich postoupilo do elektronického hlasování. Ústečané podpořili svými hlasy 16 návrhů, z nichž 12 za celkem 4,1 milionu korun se nakonec zrealizuje.

Co se projektu vyhlídky na Mariánské skále týká, peníze z participativního rozpočtu podle mluvčí města Romany Macové zaplatí projektovou studii. „Revitalizace se dočkají i Vrchlického sady, a to park i dětské hřiště,“ přiblížila. Úprav doznají i Mánesovy sady.

Chodníky, altány i hřiště

Finanční podporu získaly rekonstrukce některých chodníků, stavba vyhlídkových altánů v Neštěmicích či na Střekově, přístřešku pro společenské a kulturní akce v Sebuzíně, doplnění dětského hřiště v Brné nebo vybudování veřejného grilovacího místa na Severní Terase a další vylepšení.

Ústečanka Lucie Melničáková navrhla například oživení dětského hřiště ve Vrchlického sadech. „Mám dvě malé děti a do toho parku chodíme často. Když jsem viděla, v jakém je stavu a porovnala ho s hřištěm na Severce, inspirovalo mne to. Projekt jsme navrhly společně s kamarádkou,“ popsala s tím, že další obdobný návrh se týká hřiště ve Štefánikově ulici, opět na Klíši. Příští rok by ráda získala dotaci z jiných zdrojů na pořádání kulturních akcí pro děti, jako je třeba loutkové divadlo.

Zda bude participativní rozpočet pokračovat i příští rok, záleží na tom, jestli to městští radní navrhnou a zastupitelstvo poté schválí.

Náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO), která má na starosti městské finance, to ale podporuje s tím, že lidé poslali svých návrhů poměrně dost. Ostatně, nápad vznikl během jejího minulého funkčního období coby ústecké primátorky.

„Domnívám se, že je to dobrá věc, ve které bychom měli pokračovat. Možná bychom mohli i přehodnotit výši příspěvku na jeden projekt, jelikož 350 tisíc korun zase tak moc není. Osobně bych byla ráda, kdyby celková výše zůstala alespoň stejná jako letos. Tedy pět milionů,“ komentovala náměstkyně Nechybová.

Každý může poslat návrh

Jak to funguje? Vlastně snadno. Chcete-li parkoviště, vyhlídku nebo záhon růží, které nejsou navrženy v investiční části klasického městského rozpočtu, pošlete návrh do toho participativního.

Termíny a podmínky pro získání podpory bývají k dispozici na webových stránkách města. Magistrát je zkontroluje a poté nechá elektronicky hlasovat Ústečany. Když se návrh umístí, získáte na něj 350 tisíc korun.

Participativní rozpočet 2019

Parkovací místa v Hilbertově ulici. Oprava chodníku u MŠ Vaňov. Zpevnění komunikace ve Skoroticích. Zatraktivnění Mánesových sadů. Veřejné grilovací místo Sektorové centrum. Vyhlídka na Mariánské skále a další projekty. Podpora činí 350 tisíc korun na projekt.