Na pořízení pamětní desky Adolfu Mayerovi se skládají obyvatelé města Ústí nad Labem. Na platformě Donio vybrali už přes 7,8 tisíce korun, přičemž cílová částka čini deset tisíc. Bude umístěna na budově OC Forum Ústí nad Labem, která stojí v místě, kde stál před bombardováním města na konci 2. světové války dům, kde Ústečan a válečný hrdina Adolf Mayer žil se svojí rodinou.

Adolf Mayer za války | Foto: archiv Vladimíra Fialy

„Naší snahou je upozornit nejenom občany města Ústí nad Labem na člověka, který musel dvakrát uprchnout před totalitním režimem. Poprvé to bylo ve 30. letech minulého století, kdy opustil jako občan židovského původu své rodné město před nastupujícím fašizmem. Peníze z této sbírky budou použity na pořízení a instalaci pamětní desky. Pokud se nepodaří vybrat cílovou částku, doplatíme ji z vlastních prostředků. Když se podaří vybrat více, překračující částku věnujeme nadaci Člověk v tísni,“ dodal zakladatel sbírky na Doniu činovník Klubu českých turistů a bývalý zastupitel ústeckého centrálního městského obvodu Karel Punčochář.

V emigraci se Adolf Mayer zapojil aktivně do boje proti fašismu, vstoupil do československé zahraniční armády a s ní prošel frontou ve 2. světové válce od Afriky, přes Francii, Anglii, západní Evropu do Plzně, kde zakončil svůj boj jako styčný důstojník mezi československou a americkou armádou. Za své hrdinství byl vyznamenán Válečným křížem, Medailí za chrabrost a za zásluhy, Africkou hvězdou 8. Montgoberyho anglické armády a „Award of Freedom“. Podruhé uprchl z rodné země v březnu 1948 před komunistickým režimem po vykonstruovaném obvinění do Izraele, kde 27. června 1994 zemřel.

