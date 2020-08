Samozřejmě vyzkoušela i Ústecký půlmaraton, doběhla, ale silnice ji nebavila. Potom přišly na řadu dlouhé závody v kopcích, několik jich vyhrála a nejen kamarádky ji začaly tleskat. Jana Šindlerová ji před několika měsíci přemluvila k přihlášení na Mistrovství ČR v běhu na 24 hodin. Lenka to vzala vážně a tvrdě trénovala. Závod začal v pravé poledne v sobotu 25. července na Kladně, končil druhý den v době oběda. K překvapení všech nechala Lenka za sebou všechny soupeřky, na tabuli byla vzdálenost - 217 kilometrů.

Jak to tedy bylo? " Nakonec jsem do Kladna jela závodit sama, Jana Šindlerová nemohla. Ještě, že jsem přemluvila tři kamarádky na support, moc mi pomohly. Běhalo se na stadionu Sletiště Kladno. Každá závodnice si mohla rozložit čas a síly podle zkušeností a formy, já jsem vůbec nespala, holky mne povzbuzovaly, hlídaly pitný režim, sledovaly soupeřky. Samozřejmě, že jsem měla také krizi, dostala jsem křeče do stehna, zachránil mě několikrát hořčík a WC. Fakt to bylo drsný, několik běžců závod nedokončilo. Poslední dvě hodiny byly nejhorší, to už jsem skutečně pletla nohama. Dostala jsem do ruky praporek se svým číslem, po odpískání závodu jsem ho položila na zem a rozhodčí začali měřit. Rekord z toho nebyl, ten drží reprezentantka Radka Churáňová (251 km), ale zlatou medaili mi dali. Na místě mě povzbuzovaly i dvě starší děti (Filip a Terka), což mě potěšilo," tvrdila pracovitá sportovkyně.

Druhá doběhla Polka Natalia Tejchma (193 km), třetí byla Kateřina Kellnerová (177 km). Lenka si nepotrpí na masáže, vířivky, má vlastní regenerační program, tentokrát to prý hodně bolelo. Po vyhlášení výsledků už seděla v autě a těšila se domů. Teprve tam došlo na teplou koupel se solí a ověřený rituál.

V pondělí 27. července si vzala volno, v úterý ráno už spěchala do zaměstnání. Nikomu se nechlubila, že má republikový titul. Za týden by měla startovat na další akci, která budí respekt, jmenuje se Deset Lužických sedmistovek. Jeden den přes šedesát kilometrů v kopcích, druhý den maratonská vzdálenost. V loňském roce tento závod vyhrála. S tréninky jí pomáhá na dálku přední český ultramaratonec Radek Brunner z SK Babice. Od ledna naběhala cca 4000 km.

"Byla to opravdu zabíračka, ale představte si, že se tam běžel ještě delší závod, osmačtyřicítka. Bylo tam hodně zahraničních běžců. Neumím si představit další den na vyměřeném oválu. Závod vyhrál Dušan Kopečný, nakroužil 321 km. To je hustý! Všimla jsem si tam jedné paní, bylo ji přes sedmdesát a závod dokončila. Tomu říkám frajeřina," s úsměvem popisovala situaci a z tašky vytáhla zlatou medaili, vavřínový věnec, diplom a velikánský pohár.

Miroslav Vlach