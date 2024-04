Koldová si pozvání do krajské metropole cenila. „Jsem Seveřankou každým coulem,“ řekla kreativní ředitelka výrobce svítidel z foukaného skla Brokis a majitelka vlastního studia plnému sálu Domu umění. V publiku byli převážně studenti z místní Fakulty umění a designu, kteří leckdy do Ústí dojíždějí z jiných měst, ale zpravidla několik dní v týdnu v něm stráví na kolejích nebo v podnájmu. Proto je pochopitelně zajímalo i to, jaký vztah k městu má uznávaná osobnost v jejich oboru, která z něj vyšla.

„Jsem jedna z těch, kteří odsud odešli, ale mám k Ústí specifický vztah. Chodila jsem na základní uměleckou školu, vystudovala jsem tu gymnázium, až jsem v 18 letech zjistila, že mě to táhne k designu,“ popsala s tím, že pro obor se pak na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM) v Praze naprosto nadchla. Už v nějakých 20 letech prahla poznat i to, jaký design dělají v zahraničí, a proto za ním ven také jezdila. Zejména do Milána, protože Itálii dodnes považuje v designu za špičku.

Ústečtí studenti se od ní dál dozvěděli, že po dokončení UMPRUM plánovala odjet na zkušenou do Londýna, nakonec ale odletěla do Paříže, kam ji osobně pozval za prací v jeho studiu vyhlášený designer izraelského původu Arik Levy. „Byla to pro mě naprostá bomba,“ vysvětlila, proč změnila plány, i když na rozdíl od angličtiny neuměla francouzsky.

Tři roky potom strávila v Paříži, i když to nebylo jednoduché. Praxe ve studiu se světovým renomé se ale nakonec vyplatila a Lucie Koldová i díky ní po návratu do Česka brzy získala pozici kreativní ředitelky v Brokis. Později si založila i vlastní studio. Nyní spolupracuje s českými i zahraničními firmami a investory, její produkty se prodávají po celém světě, také je vystavuje a za svou práci posbírala už několik prestižních cen.

Uznávaná designerka po přednášce souhlasila i s krátkým rozhovorem s reportérem Deníku s pousmáním, že v našich novinách se o ní naposledy psalo možná víc než před 20 lety ve sportovní rubrice. To, když za Ústí závodila v juniorských soutěžích v trojskoku. Právě mládežnický sport v ní utužil a vytříbil vlastnosti, které se jí pak hodily i v dobývání met v designu. „Je důležité mít cíle a vědět, že když chci něčeho dosáhnout, nebude to napoprvé a zadarmo,“ shrnula to s tím, že pro lidi, kteří si neprošli sportem, je k tomuto poznání obtížnější se dostat.

Vedle sportu ji ale její rodiče vedli i k umění, když si všimli, jak je doma kreativní. A už v pěti letech ji přivedli do Základní umělecké školy. Když má mluvit o tom, jak ji Ústí formovalo, za alfu a omegu bere právě „ZUŠku“. „Teď mám malou dceru, které je tolik jako mně, když mě tam dávali. Také kreslí, pořád dělá rukama, stříhá, je mi prostě ve spoustě věcech hrozně podobná,“ srovnala žena, která vyrůstala v Krásném Březně, na základní školu chodila do Dobětic, na gymnázium na Severní Terasu a často jezdila i do Neštěmic, kde měla babičku.

Deník zajímalo, jak vnímá Ústí nyní, když se sem občas vrací za rodinou. „Bývá mi tu smutno. Nevím, jestli je to jen osobní melancholie, nebo to město má teď takovou energii,“ řekla designérka. „Vzniká tu spoustu zajímavých věcí, ale možná je tu málo lidí, kteří mají průbojnost, aby něco začali měnit,“ zamyslela se.

Na přednášce v Domě umění se po letech setkala i s Danou Urbanovou a Evou Císařovou, tedy se svými někdejšími učitelkami z dnešní Základní umělecké školy Evy Randové, které tam dodnes působí. „Byla vždycky jiná, mimořádná, osobitá,“ popsala Dana Urbanová na žádost Deníku Lucii Koldovou, která na dobětickou pobočku ústecké „ZUŠky“ chodila až do maturity.

„Milovala pořádek, měla obrovskou vytrvalost, a když se do něčeho zakousla, dotáhla to do konce,“ dodala učitelka, která si vzpomíná i na její perfektní práci na portrétech i architektuře. „Ta kresba už tam byla nasazená, měla svůj osobitý rukopis. Měla svérázné nápady, jiné než ostatní děcka. Určitě by prorazila, i kdybychom ji neučily my. Jsme šťastné, že jsme s ní mohly pracovat,“ dodala paní Urbanová i za kolegyni.

