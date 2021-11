Narodila se v Předlicích, tam její talent objevil učitel Jiří Hynek. Ve staré škole naproti kostelu sv. Josefa žádnou sochu nemá, ale její sbírka medailí, diplomů a originálních cen by zaplnila jednu třídu. Celý sportovní život si vedla pečlivé záznamy, jako školačka začínala gymnastikou. Vytvořila 28 republikových rekordů, nejčastěji běhávala osmistovku. V roce 1960 startovala na OH v Římě.

"Do předlické školy jsem nastoupila v roce 1937 jako prvňáček, to ještě byla česká. Druhou třídu jsem nezačala zrovna nejlépe. Ležela jsem dlouho v nemocnici, když jsem se vrátila do lavice, byla už škola německá. Bydleli jsme v činžáku kousek od křižovatky, dnes je tam kruhový objezd. Po válce jsme se přestěhovali do Kolonky, bylo to trochu dál. V zimě i v létě všude pěšky. Měla jsem ještě starší sestru, ale ta moc nesportovala. Já říkám, měla jsem štěstí. Kousek od školy bydleli manželé Hynkovi, bezvadní lidé, obětaví, pro děti by se rozdali. Jiří Hynek byl můj jediný trenér," začíná své vyprávění pamětnice.

Po chvilce přidává Bedřiška Kulhavá vzpomínku na první velké závody. "Ve škole jsem zkoušela gymnastiku, to víte, žádná sláva to nebyla. Vybavení v tělocvičně bylo skromné, ale v roce 1946 jsem jela do Kolína na gymnastický pětiboj. Pokazila jsem prostná, ale závod jsem dokončila. Tenkrát tam závodila i Eva Bosáková. To jméno možná znáte," směje se dáma s hůlkou.

"V místech, kde je dnes podnik prodávající plynové láhve (za benzínkou) jsme měli malé hřiště, které jsme si udělali sami. Necelé čtyřstovka po obvodu, stovka na rovince. Tam jsem byla snad každý den," tvrdí vypravěčka. "Nedávno jsem byla v Teplicích na akci Běh kolem Doubravky. Jako dorostenka jsem tam začínala, v zápisníku mám jednadvacet startů, několikrát jsem stála na bedně. Žádné tretry, tepláky a kecky. Běhala jsem ráda, v dešti i ve sněhu, na atletických oválech i lesních cestách, absolvovala jsem několikrát Dukelský závod, Sokolský běh. Většinou jsem cestovala vlakem, autobusem, sama bez trenéra. Skutečně jsem vytvořila spoustu republikových rekordů, potkala jsem nejen Emila Zátopka, ale další slavné sportovce," tvrdí Bedřiška Kulhavá.

Ze sbírky Bedřišky KulhavéZdroj: Miroslav Vlach

Skříň má plnou startovních čísel, několik alb s novinovými výstřižky, poháry nepočítá. Každý rok jezdí do Prahy na setkání olympioniků, tam potkala i rekordmanku Jarmilu Kratochvílovou. "Nejstarší tam nejsem, vytrvalec Kantůrek je o rok starší. Letos bylo setkání naplánováno na 12. listopadu, ale covid byl proti. Škoda, mohla jsem devadesátku slavit s opravdovými sportovními legendami," směje se pamětnice.

V roce 1960 na OH v Římě gratulovala Bohoušovi Němečkovi, když přebíral zlatou medaili. Po šedesáti letech stejně srdečně tleskala těm nejmenším na Miladě. V Předlicích dělávala čerta, do Trmic chodila na plesy, nikdy neodmítne společnou fotku, drží palce všem.

Bedřiška Kulhavá je prostě skvělá!