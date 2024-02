Vlastníkům se totiž pro 60 metrů dlouhou a 13 metrů vysokou porážkovou halu nedařilo najít využití. Přitom v jiných částech republiky se podobné historicky cenné objekty jatek právě pro velkorysé vnitřní prostory podařilo změnit v galerie či divadla. Například město Ostrava loni dostalo Českou cenu architektury za citlivou rekonstrukci svých historických jatek.

Františka Ročka jatka vlastně provázela i po revoluci. Později coby reportér Severočeského a později Ústeckého deníku psal o krachu firmy, která je provozovala, i o zániku masné výroby v Ústí nad Labem. „Pamatuju si, že tady všechno muselo klapat jako na drátkách. Když jsme objevili nějaký nový poznatek, hned jsme s ním pracovali a snažili se ho implementovat do provozu nebo do výroby,“ vzpomínal při pohledu na halu, která přišla o svou střechu.

„Nic se nedalo ošidit, normy a standardy jsme měli dané a pěkně našponované, všechno bylo zaběhlé. Největší starost byla, abychom nepřekročili ve špičce odběry elektřiny. Nesmělo vypadnout chlazení. Každý výkyv ve výrobě byl problém, protože na něj doplatili právě ti lidé, kteří tu pracovali,“ líčil.

Někteří zaměstnanci se prý bavili tím, že v hale lovili krysy a potkany. „Byl to otevřený prostor a myš se dostane kamkoliv. Docela se jim to dařilo, ono se humorně říkalo, že co se nechytne, tak se sešrotuje, ale to byl takový folklór. Na krysy tu byly standardně návnady, občas někdo nějakou odstřelil,“ pokračoval Roček.