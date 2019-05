Billboardy, letáky a rozdávání minerálek. Tak vypadala předvolební kampaň hnutí PRO Zdraví a Sport (PZS), které je součástí vládnoucí koalice v Ústí. Přišla na statisíce, ale v letošní výroční zprávě za loňský rok je zatím nenajdete. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) označil zprávu „Sportovců“ za neúplnou a dal partaji ultimátum na její doplnění. Pokud to neudělá, hrozí jí tučné pokuty a v krajním případě i zrušení.

Strany a hnutí měly předložit výroční finanční zprávu k 1. dubnu. „Těm, co zprávy neodevzdaly, jsme zaslali výzvu k doplnění,“ uvedla tisková mluvčí ÚDHPSH Linda Hrubešová. Po obdržení dokumentu úřad zkoumá, zda v něm jsou všechny zákonem požadované informace. Politická uskupení, která ho nedodala včas, spáchala přestupek, za který hrozí až dvousettisícová pokuta.

Pod neúplnou výroční zprávou je podepsaný předseda PZS Zdeněk Kubec. „Odeslal jsem ji neúplnou vědomě, jen abych rychle splnil zákonnou povinnost. Byl jsem v té době v nemocnici a neměl jsem všechny potřebné informace. Vše doplníme v termínu,“ slíbil.

Předvolební kampaň podle něj stála několik set tisíc korun. „Přesnou sumu ještě neznám. Máme smluvní vztah s agenturou a výdaje teprve musíme společně vyčíslit,“ řekl Kubec.

To ovšem kritizuje opozice. Například člen Pirátské strany a zastupitel za hnutí PRO! Ústí Lukáš Blažej považuje Kubcovo vyjádření za výmluvy. „Času na to měli dost, víc než tři měsíce. My jsme schopni účty předložit v podstatě okamžitě,“ poznamenal.

Na druhou stranu ale Blažej také řekl, že do výročních zpráv příliš nekouká, jelikož neodpovídají realitě. „Kampaň častokrát financují přímo sponzoři, což se v účetnictví strany neprojeví,“ poukázal.

Koaliční partneři nejsou nadšení

Informace nemile zaskočila některé koaliční partnery PZS. „Nechápu, jak je to možné, nerozumím tomu a ani to nechci komentovat jinak, než že doufám v nápravu tohoto stavu,“ prohlásila například náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO). Její domovské hnutí za volby zaplatilo 1,21 milionu korun.

Náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS) či radní a zároveň poslankyně Eva Fialová (ANO 2011) reagovali shodně. Prý jim nepřísluší se k účtům PZS vyjadřovat. „Musí si to zodpovědět sami. Doufám, že naše čísla máme v pořádku,“ uvedl Tošovský. Ústecké ANO komunální volby stály zhruba tři sta tisíc korun, ODS nemají náklady přesně vyčíslené.

Pokud by ani po výzvě k doplnění politická uskupení nedala všechny své „papíry“ do pořádku, může pokuta ve správním řízení dosáhnout až dvou milionů korun. „V případě, že by pokuta nevedla k nápravě a přestupek by se opakoval, zašleme vládě podnět na pozastavení činnosti dané strany či hnutí. Návrh posléze putuje k rukám soudců Nejvyššího správního soudu,“ dodal koordinátor agendy hospodaření politických stran úřadu Jiří Navrátil.

V ČR odevzdalo úplnou výroční zprávu v termínu 139 z celkem 257 politických uskupení. Z toho 23 podalo zprávy včas, ale neúplné, 8 úplné, ale pozdě, 2 pozdě a neúplné.