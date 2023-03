/FOTO/ Letošní sezónu maturitních plesů v sobotu 11. března zakončila ústecká Obchodní akademie. Program s velkolepou výzdobou byl nabitý.

Ústecká Obchodní akademie plesala. | Foto: Miroslav Solař

Krátce po osmé hodině večerní si lidé mohli užít klasické předtančení a poté šerpování. Nechybělo ani házení mincí do plachty či tombola. Ples organizovala agentura Čas na párty. „Vyhrál jsem hrneček s konvičkou z porcelánu, takže jsem spokojený. Celkově se mi ples moc líbil. Teď jsem dva roky pořádně nikde nebyl, akce mě příjemně překvapila," dodal návštěvník Matěj.

Saxana Černocká zpívala seniorům v Ústí. Akce nabídla zábavu, tancování a růže

Chcete vědět, jak být letos na plese za hvězdu? Co si obléct a jak se chovat podle pravidel etikety? A především zjistit, kam vyrazit, aby to stálo za to? Dočtete se ve speciálu Deníku na www.denik.cz/special/plesova-sezona, ve kterém najdete všechny informace k letošní plesové sezoně.