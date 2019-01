Ústí nad Labem - V Krásném Březně vznikne 40 malometrážních bytů. Radnice je vybuduje v objektu bývalé ubytovny, kterou vloni koupila za šest milionů korun od společnosti CPI Byty. Město už vypsalo zakázku na projekt přestavby, zjistila ČTK z veřejně dostupných zdrojů.

Ubytovna v Krásném Březně. | Foto: DENÍK/Karel Pech

"Renovace bývalé ubytovny je cíleně zaměřena na vybudování malometrážních bytů pro mladé rodiny s dětmi," řekla mluvčí magistrátu Romana Macová. Ubytovnu v Čelakovského ulici ve čtvrti Krásné Březno provozoval do loňského ledna podnikatel, který ji měl od CPI Byty pronajatou. Desítky sociálně slabých v ní platily vysoké nájemné. CPI Byty podnikateli smlouvu vypověděla a budovu pak prodala městu.

Podle podkladů k vyhlášení zakázky na projet a stavební dozor je budova zdevastovaná, bude v ní potřeba kompletně opravit elektroinstalaci, společné prostory a výtahy. V další fázi chce město panelový dům zateplit. Část bytů bude bezbariérová. Kompletní cena rekonstrukce nesmí podle radnice překročit 9,8 milionu korun.

Kdy by se mohli do bytů nastěhovat první nájemníci, radnice neřekla. Nemá zatím ani podmínky, komu a za jakých podmínek byty bude přidělovat. Podle Macové by ale mělo jít o přechodné bydlení.

"Konkrétnější podmínky pro přidělování bytů budou v průběhu plánované renovace nejprve konzultovány s odborníky z oblasti bydlení a rodinné politiky. Předpoklad je, že finální podmínky pro přidělování bytů, pravidel užívání bytů, doby podpory bydlení včetně zajištění podpůrných služeb budou stanoveny do konce renovace objektu," doplnila Macová.