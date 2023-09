K ústecké městské policii totiž nastoupila v době, kdy zrovna botičky byly považované za nejefektivnější a nejmodernější prostředek. Měl přispět k tomu, aby řidiči parkovali jen tam, kde to umožňuje vyhláška. „Když jsme někam v noci najeli a ráno na nás pěkně rozčílení řidiči nastoupili, že potřebují jet do práce, to opravdu bylo zajímavé,“ vzpomíná strážnice s ironií v hlase. „Vůbec se jim nedivím, protože s parkováním to je čím dál tím horší, jak přibývá aut a ubývá místa,“ dodává s pochopením.

K městské policii, přesněji k dopravnímu družstvu, nastoupila v roce 1994, což bude příští rok 30 let. Bylo jí tenkrát 21 let a tehdy bylo už v tomto věku možné jako strážník pracovat. „Byly to takové dřevní doby. Neměli jsme k dispozici mobilní telefony, ani GPS, kamerový systém byl v plínkách a kamery měly svá omezení. Botičky tehdy byly ten nejsilnější nástroj a ti, na které dopadl, nám svou nelibost dávali pěkně najevo,“ vysvětluje.

Její práce v dopravním družstvu měla i další svoje složitosti. Například měření rychlosti, což bývá také jedna z populárních činností, za níž nejeden ústecký řidič strážníkům pořádně spílal. „Na měření rychlosti musíte absolvovat zkoušky a město na to stejně musí mít povolení, takže to je opravdu problematické,“ přiblížila strážnice Zdena Zítová.

Dnes už sice nerozdává pokuty za parkování ani za rychlou jízdu, ale k dopravě a silničnímu provozu má blízko stále. Věnuje se totiž dětem při dopravní výchově na ústeckém dopravním hřišti, provozovaném v Krásném Březně právě ústeckou městskou policií. Každoročně jí pod rukama projdou tisíce dětí a některé z nich pravidelně vyhrávají v dopravních soutěžích na celostátní i přeshraniční úrovni.

K této nové profesi u strážníků se dostala po návratu z mateřské dovolené. Když se vracela, tak městská policie převzala a zrovna v roce 1999 rozjížděla dopravní hřiště. „Kvůli dětem jsem potřebovala změnit pracovní dobu z dvanáctek na normálních 8 hodin. Takže se tohle logicky nabízelo. Nabídku jsem přijala, absolvovala BESIP zkoušky a od té doby pracuji tady,“ prozrazuje svou cestu k výuce dětí.

Rozjet nové dopravní hřiště rozhodně nebylo jednoduché. Hodně práce a na všechno málo peněz. Hodně věcí si udělali svépomocí, vlastníma rukama. Bylo potřeba uklidit, vymalovat, vybudovat učebny, dokonce museli sáhnout po krumpáči a lopatě, aby srovnali terén před budovou. Nadřízený Zdeny Zítové František Koutný na to vzpomíná s úsměvem: „Je nás tu pět strážníků. Zakládali jsme to čtyři a z původní party jsme tu se Zdenou zbyli dva. Už se tomu věnujeme 23 let.“

Postupně prý podle potřeby obměňovali a doplňovali kádr. Například jim chyběla kolegyně se specializací na mateřské školky i první stupně základních škol. Potom začali pracovat se seniory a handicapovanými lidmi, tak nabrali Milana Holuba, který tlumočí i do znakové řeči.

Stejně jako v dopravním družstvu i na dopravním hřišti byla jedinou ženou. „Nevadilo mi to. Na to jsem byla zvyklá. Měla jsem spíš strach mluvit před dětmi, jelikož jsem nebyla učitelka. Abych jim to správně přednášela, aby to pochopili a odnesli si nějaké vědomosti. Ale postupem času to šlo nějak samo. Kolega učitel to měl vymyšlené a připravené.“

Dnes připravují děti i na dopravní soutěže. Spolupracují se školou, která na nich často vyhrává. „Děti chtějí soutěžit, tak se jim věnujeme nadstandardně. Vždycky máme radost, když postoupí do krajského kola, státního, nebo i dál,“ líčila.

Na otázku, jestli na jejích 30 let ve službě městu Ústí bude oslava, neví. „Doba je přísnější a já ani nevím, jestli něco slavit. Nechám, aby to rozhodli kolegové a přátelé,“ dodala.

Zdroj: Janni Vorlíček