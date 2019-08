Jejich společným cílem je vytvořit družstvo, které by mohlo pravidelně jezdit na zápasy nově vzniklé Univerzitní ligy ledního hokeje (ULLH). Pokud vše půjde dobře, první zápas by mohl nový tým odehrát už příští rok.

UJEP chce podle prorektora pro vědu a zároveň činovníka ústeckého hokeje Martina Nováka založením týmu zároveň získávat studenty-hokejisty, kteří nyní museli univerzitní hokej následovat do jiného města, především do Prahy. „Družstvo sestavujeme pod pracovním názvem HC UJEP Ústí nad Labem. V současné době hledáme a monitorujeme hráče, kteří přicházejí v úvahu. První akcí by mohl být přátelský zápas s mančaftem TU Liberec v lednu 2020,“ informoval Novák.

Fanoušci ústeckých hokejových lvů na to shlíží povětšinou příznivě. „Ale ano, hokeje není nikdy dost. Jako sportovní patriot podpořím nejen HC Slovan, ale přijdu fandit i studentům. Doufám, že na ně budu moci být pořádně hrdý,“ myslí fanoušek přezdívaný Máca.

Řada pozitiv spolupráce

Spolupráce Slovanu s ústeckou univerzitou prý má v této podobě hned několik pozitiv. „Studenti UJEP s hokejovou zkušeností mohou svůj talent rozvíjet i při studiu a bojovat za svoji alma mater, naopak ústečtí hokejoví junioři, pokud studují na UJEP a neprobojovali se do A-týmu Slovanu, získávají v univerzitním týmu příležitost. Proto UJEP a HC Slovan vyzývají všechny vhodné zájemce, aby se neváhali přihlásit,“ vyzvala kancléřka a mluvčí univerzity Jana Kasaničová.

Jak vysvětlil jednatel Slovanu pro obchod a ekonomiku Jiří Zdvořáček, univerzita spoluprací s jeho klubem získá potřebné zázemí, trenéry a kvalitu v podobě „áčkových“ hráčů – studentů. „Ze současného A-týmu Slovanu studují na ústecké univerzitě třeba Martin Tůma, David Stahl, Martin Zdvořáček a Tomáš Vildumetz,“ upřesnil s tím, že součástí dlouhodobé spolupráce mezi UJEP a ústeckým HC Slovan bude nejen vzájemná oboustranná propagace, ale také sportovní a vzdělávací činnost.

Ústecký hokej patří mezi preferované sporty, město mu letos přispělo na ligovou činnost i na práci s mládeží celkem 12 milionů korun. To je zdaleka největší suma z celkových 35 milionů rozdělených mezi ústecké sportovce. O zbytek se podělily fotbal, basketbal, volejbal a florbal.

Nápad kvituje i ústecký radní pro sport Lukáš Konečný. „Mluvil jsem o tom s rektorem Martinem Balejem. Mně se ten nápad líbí. Myslím si ale, že to přinese něco navíc spíš UJEP než městu. Ovšem pro spolupráci hokejového klubu a univerzity je to jen dobře. Pokud bychom to podpořili, tak asi jen řádově desetitisíci korunami, a to formou vzájemné spolupráce či protislužby. Samozřejmě to nezáleží jen na mně, ale na celé koalici,“ reagoval na chystanou spolupráci Konečný.