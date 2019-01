Krásné Březno - Ústecká zoologická zahrada představila generel, který poukazuje na její největší problémy a výzvy. Chystá například nové parkoviště.

Dolní vstup do ústecké zoologické zahrady. | Foto: DENÍK/Martin Klimeš

Nové parkoviště, kabinová lanovka, stěhování hlavního vchodu, nové expozice. O to všechno bude v příštích letech usilovat ústecká zoologická zahrada. Hovořil o tom její ředitel Roman Končel během veřejné prezentace generelu zoo.

Kromě plánů ředitel zmínil i aktuální problémy, s nimiž se zahrada potýká, například rozpadající se exotárium, případně budova v sousedství expozice vodních ptáků. Narazil také na potíže, s nimiž se návštěvníci zoo potýkají, ještě než vůbec vstoupí nedostatek parkovacích míst. „Nezbude než odkoupit pozemek, který máme pronajatý u horní brány. Získali bychom tu asi dvě stovky stání,“ přiblížil.

Po dobudování parkoviště se horní brána stane hlavním vchodem. Původně v zoo zvažovali několik možností u dolního vchodu, ale kvůli silně frekventované Drážďanské ulici s nimi nesouhlasila policie.

Další novotou v ústecké zoologické zahradě je plánovaná kabinková lanovka. Sedačková jako v pražské zoo není bezpečná pro malé děti, handicapované či seniory. Pro ty dokonce v zoo vznikají nové projekty.

Samotné trasy obhlídek výraznějších změn nedoznají. Výjimkou je obslužná silnice, která přestane protínat návštěvnické stezky, jako je tomu dosud.

K exotům prší

Ředitel Končel hovořil rovněž o nutnosti šetřit vodou a vybudovat zádržné nádrže. Zároveň upozornil, že oblíbené exotárium s rybičkami, hady a žabkami je v havarijním stavu. Dokonce do něj prší. „Hrozí také, že budova vedle expozice vodních ptáků spadne. Začalo to vlasovou prasklinou, dnes do ní strčíte pěst,“ poznamenal Roman Končel.

Na druhou stranu vznikají v zoo nová terária pro anakondy. Finišují také stavby expozic tapírů nebo vyder. „Poblíž spodního vchodu budujeme nové expozice pro ptactvo Austrálie,“ doplnil vedoucí provozního úseku zoo Libor Ipser.

Stejně tak se zahrada může pochlubit rostoucí návštěvností. V roce 2018 sem přišlo celkem 173 998 návštěvníků, což je o deset tisíc víc než předloni a historicky druhá nejvyšší návštěvnost od roku 1955.

Už teď je ale jasné, že potřebný rozvoj nemůže město financovat kompletně ze svého. Komplikuje to i fakt, že neexistují žádné dotační tituly přímo pro zoologické zahrady a cestovní ruch. „Sháníme finance, kde se dá. Osobně se budu snažit, aby do zoo přiteklo co nejvíc peněz. Na menší projekty bychom mohli sehnat něco z operačního programu pro životní prostředí. Na lanovku sice těžko, ale třeba na detenční nádrže ano. Musím se sejít s ředitelem Končelem, abychom probrali, jaké máme možnosti,“ poznamenal rozvojový náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský (ODS).

Podle Romana Končela je to vůbec poprvé, co někdo takový dokument o ústecké zoologické zahradě zpracoval. Jeho základem je návrh rozvoje a investic rozdělený podle náročnosti a důležitosti do tří období. Obsahuje plán krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý s výhledem do roku 2035.