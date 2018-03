Ústecká zoo prodloužila otevírací dobu a láká na soutěž pro děti

Ústí nad Labem - Drobné změny v provozu připravila od začátku měsíce ústecká zoo. Navíc využívá právě začínajících jarních prázdnin na Ústecku k uspořádání vzdělávací soutěže.

Školákům na Ústecku začínají v sobotu 3. března jarní prázdniny, které potrvají až do neděle 11. března 2018. „To je skvělá příležitost k návštěvě naší zoo, protože kromě běžné prohlídky jsme pro děti připravili soutěž, která je zaměřena na jednotné téma – biodiverzita,“ láká mluvčí ústecké zoo Věra Vrabcová.

V pavilonu exotária a v pavilonu šelem bude připraveno osm stanovišť s různými úkoly, které budou děti plnit. Ke každému místu je připravený krátký doprovodný a vysvětlující text spolu s přesným zněním úkolu.

Účastníci mohou např. zjistit, jak souvisí tvar ptačího zobáku s druhem potravy či jak se od sebe liší srst různých druhů kočkovitých šelem.

„Děti obdrží v pokladně zoo soutěžní tiket, do kterého budou své odpovědi zapisovat, takže po absolvování všech úkolů odevzdají vyplněný tiket zpět. Každý účastník obdrží odměnu, kterou tvoří sada čtyř pohledů z ústecké zoo.

Od 1. března začala v zoo tzv. přechodná sezóna. V březnu se prodlužuje otevírací doba zoo, a to od 9.00 do 17.00 hodin. V provozu bude i horní vchod do zoo, ovšem v tomto měsíci pouze během víkendů. Probíhají zde sice drobné stavební úpravy, které však návštěvníky nijak výrazně neomezují.

Příchozí si prohlídky zoo mohou užít ještě hodinu po zavírací době, protože mohou odejít turnikety umístěných u obou vchodů. Stejně jako v minulém roce se nepatrně mění se i vstupné, dospělí zaplatí o 10 Kč a děti o 5 Kč více.

"Prodejna Suvenýrů Sepilok je otevřena od středy do pátku a objednávkou nového atraktivního zboží se již připravujeme na hlavní sezónu, která začíná 1. dubna,“ sděluje vedoucí návštěvnického servisu Andrea Balejová.