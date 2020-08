Ústecká zoologická zahrada se může pyšnit dalším úspěšným odchovem. Páru zoborožců vrásčitých se vylíhla mláďata.

„Naše zoo patří již řadu let mezi světovou špičku v chovu těchto ptáků. První pár přicestoval již v roce 1992 a o deset let později došlo k prvnímu odchovu. Od té doby dochází k líhnutí mláďat téměř každý rok a zde odchovaní zoborožci se již zapojili do evropských chovů,“ sdělil tiskový mluvčí zoo Matěj Kynšt.