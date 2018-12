Ústecká zoo láká v sobotu na adventní program

Ústí nad Labem - Již tento víkend se na řadě míst celé republiky rozsvítí vánočně nazdobené stromy, které připomenou adventní čas. Přidá se i ústecká zoologická zahrada.

Vánoční stromek v areálu ústecké zoo.Foto: Zoo Ústí nad Labem

„Ani naše zoologická zahrada není výjimkou, tuto akci, která letos proběhne v sobotu 1. prosince, pořádáme již mnoho let. Slavnostnímu závěru, kdy se u správní budovy zoo rozsvítí ozdobený strom, vždy předchází tematický program. Jsme rádi, když si návštěvníci v předvánočním shonu najdou čas na to, aby přišli do zoo a prožili zde s dětmi příjemné odpoledne,“ sděluje tisková mluvčí Věra Vrabcová.

Letos je program situovaný do krytého prostoru zooškoly, kde si od 13.00 hodin zájemci budou moci vytvořit adventní věnec či svícen na vánoční stůl.

"Veškeré dekorace a potřeby (kromě svíček na věnec, které si většinou každý kupuje podle svého vkusu sám) máme připraveny, zaměřili jsme se spíše na přírodní materiály, aby byl výsledný výtvor co nejpřirozenější,“ vysvětluje vedoucí návštěvnického servisu Andrea Balejová.

Za drobný poplatek 30 Kč získají zájemci slaměný korpus na věnec či květináč na svícen včetně všech ozdob a veškerých pomůcek, takže skutečně stačí pouze přijít do zooškoly a začít tvořit. Atmosféru dokreslí vůně pečených vanilkových rohlíčků či dětského punče, který provoní celý prostor a zároveň poslouží jako drobné občerstvení.

"Menší děti si mohou v tvořivé dílničce vyrobit ozdoby na vánoční stromeček nebo si nakreslit obrázek. Máme pro ně připravený i dopis pro Ježíška, kam si mohou napsat své přání a odnést domů za okno,“ doplňuje Andrea Balejová.

Velký vánoční strom – borovice – se v ústecké zoo rozsvítí v sobotu 1. prosince v 17.00 hodin, ale v areálu zoo jsou již nyní na několika místech ozdobené stromečky, i když ne skutečnými ozdobami.