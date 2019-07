Při nedávné návštěvě v Liberci jí neznámý pachatel posprejoval automobil. „Nestalo se mi to poprvé, ale na policii jsem to nehlásila,“ řekla ústecká aktivistka.

Na sociálních sítích má Petra Langová zhruba deset tisíc podporovatelů. Starosti jí ovšem dělají odpůrci, kterým její činnost velmi vadí. „Byla jsem na Liberecku za rodiči, kteří potřebovali poradit. Po skončení jednání jsem se vrátila k autu a bylo nepěkně posprejované. Nebylo to poprvé. Asi bych měla kontaktovat policii, ale zatím jsem tak neučinila,“ zmínila.

Pokud by posprejování automobilu na policii nahlásila, hrozilo by vandalovi až roční vězení. „A to v případě, že barva odstranit nelze a jedná se o vyšší škodu. Pak to lze kvalifikovat jako trestný čin poškození cizí věci, kde pachateli hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ sdělila Veronika Hyšplerová z krajského ředitelství policie. Pokud barvu z vozidla odstranit lze, jde o přestupek.

Problémů v tuzemském zdravotnickém systému je podle Langové celá řada. „Velkým nedostatkem je neakceptování negativního reversu. Pokud chce pacientka odmítnout určité vyšetření, protože se domnívá, že není vhodné, obvykle jí není vyhověno,“ připomněla zakladatelka spolku Juno Moneta.

Poplatek za přítomnost otce

Langová poukazuje i na to, že se nemocnice často dopouštějí protiprávního jednání, když vybírají poplatek za přítomnost otce při porodu. Výrazně se také zapříčinila o snížení tohoto poplatku v ústecké nemocnici z tisícovky na sto korun.

„Lékaři tvrdí, že se jedná o poplatek za osobu navíc, která tam dohlíží. Realita je ovšem taková, že taková osoba tam není. Kromě nezbytných lékařů je tam jen matka a otec dítěte. Nikdo další,“ upozornila Langová, která dodává, že pokud z porodu neexistuje nahrávka, není možné dokázat, že nemocnice vybrala poplatek za neexistující službu.

Dalším nedostatkem je podle Langové absence nepřetržitého kontaktu dítěte s rodičem. „Paragraf 28 Zákona o zdravotních službách je o nepřetržité přítomnosti zákonného zástupce u dítěte. Jedinou výjimkou je případ, kdy by byl rodič pod vlivem návykových látek. Často však dochází k tomu, že rodičům není umožněn přístup k dítěti,“ podotkla.

Žaloba na nemocnici

Jednou z aktuálních kauz, kterou Langová řeší, je příprava podání žaloby na ústeckou nemocnici. „Matka chtěla být se svým měsíčním dítětem na JIP a podávat mu odstříkané mléko. Pracovníci nemocnice na ni zavolali policii,“ přiblížila aktivistka.

Nemocnice však celý případ komentuje jinak. „Matka dětského pacienta, který byl ve vážném stavu převezen na jednotku intenzivní péče Masarykovy nemocnice, závažným způsobem narušovala provoz oddělení,“ sdělil náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní Aleš Chodacki.

„Matka na oddělení rušila klid ostatních pacientů, nedbala pokynů zdravotního personálu ohledně péče a bezpečí dítěte, ale zejména na oddělení s přísným hygienickým režimem donesla a vybalila matraci, na které chtěla přespat na zemi vedle lůžka. Matrace mohla být zdrojem kontaminace celého oddělení,“ dodal Chodacki s tím, že případné soudní pře se nemocnice neobává. „Jsme přesvědčeni, že by soud pouze potvrdil správnost postupu Krajské zdravotní, jako to už dříve učinil Krajský úřad Ústeckého kraje,“ řekl na závěr Chodacki.