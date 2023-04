Informační středisko města Ústí nad Labem je mezi nejlépe hodnocenými místy na portálu Mapy.cz. Ústecké informační středisko slouží nejen turistům k získání tipů na výlety, informací o ubytování, kulturních akcích nebo nákupu suvenýrů. Je hojně využíváno i Ústečany, kteří zde navštěvují cestovatelské přednášky či nejrůznější výstavy.

Ústecké informační středisko získalo významné ocenění. | Foto: Město Ústí nad Labem

„Oblíbenost tohoto místa dokládá i fakt, že pro rok 2023 získalo "odznak" kvality a turisté jej svým oceněním umístili mezi nejlépe hodnocená místa na portálu Mapy.cz,“ informovalo město na svém webu. Ústecké „íčko“ najdete na Mírovém náměstí v paláci Zdar. Od října do dubna má otevřeno pondělí až pátek od 9 do 17.00 a v sobotu od 9 do 12.00 a od května do září pak každý den od 9 do 17.00, o svátky od 9.00 do 14.00.

FOTO: Z kulturního domu se ozýval zpěv a smích seniorů. Akce se vydařila

Ústecké informační středisko získalo významné ocenění.Zdroj: Město Ústí nad Labem