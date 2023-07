„Málo stánků, drahé pití, obrovské fronty, drahý vstup, toalety za 10 Kč.“ Akci Ústecké léto, která se konala v pátek 14. července v Letním kině Ústí nad Labem, kritizují lidé ze všech stran. Jediné štěstí pro pořadatele zřejmě je, že se povedla hudební vystoupení, a tak převládla spokojenost. Za vzniklé problémy se po akci omluvil.

Kdo má rád českou a slovenskou popovou hudbu, nechyběl v pátek odpoledne a večer v ústeckém Letním kině. Na akci s názvem Ústecké léto vystoupily populární české kapely Mirai a Jelen. Tisíce lidí si užily i Pavla Calltu s kapelou a také oblíbenou slovenskou formaci No Name. Potud v pořádku. Byly to však nejteplejší dny v roce, o to víc zaráželo, že si nebylo možné vzít do areálu ústeckého Letního kina ani vodu. „U vstupu pan s nápisem security prohlížel všechny tašky, kabelky a batůžky a muselo se odevzdat všechno pití a jídlo,“ napsala v komentáři pod příspěvkem na facebooku Dana Urcová.

Kontroly byly dle ní velmi nevybíravé. „Odevzdat vše museli dokonce i lidé, kteří trpí diabetem, jako je moje mamka. Prý dovnitř nemusíme, jestli máme problém respektovat nařízení, a že jsme si měly na internetu přečíst pravidla pro vstup. Tam ale bylo napsáno, že nesmíte mít deštník a zbraně, ale o vodě nic,“ pokračovala.

Další problém nastal uvnitř. Za odevzdané jídlo a pití bylo velmi složité sehnat náhradu. „Ráda bych věděla, kam podat stížnost. Tisíce lidí a jen asi osm stánků s jídlem a pitím? U brány vzali i blbou vodu, ale pak se na ni muselo hodinu čekat,“ svěřila se na facebooku Miluše Valtová.

Fronty byly dle komentářů tak dlouhé, že občas nebylo jasné, ve které vlastně stojíte. Hodinové čekání bylo běžné. „Kapely úplně super, ale jídlo a pití fakt tragédie. Navíc nám po hodině čekání ve frontě bylo sděleno, že není nealko pivo,“ posteskla si Veronika Nováková.

Lidé si pomáhali různě. Chodili se občerstvit do vinárny či obchodu na Masarykově třídě, případně si nechávali dovést jídlo a pití rozvážkovými společnostmi.

Kritika byla občas mířena na město, to – ani jeho organizace – ale nebylo pořadatelem akce. Tím byla společnost KANPR, s. r. o. Její zástupce Marian Prchlík zmíněné problémy neskrývá a slibuje pro příště nápravu. „Jsme si vědomi, že catering nebyl optimální, fronty byly příliš velké a nechceme se na nic vymlouvat. Všem účastníkům se chceme omluvit za čekání na občerstvení,“ napsal svoji reakci Deníku. „Příště musíme navýšit počet stánků i velikost personálu. Ponaučili jsme se a věřím, že se tato chyba už opakovat nebude. Chtěl bych poděkovat všem návštěvníkům za skvělou atmosféru, kterou dokázali kapelám vytvořit, a i přes určité problémy si Ústecké léto užili,“ uzavřel letošní ročník velké letní akce.

