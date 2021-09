Kousek opodál, vedle vchodu do knihovny, jsou vitríny pro exponát měsíce. Zde lze vidět například dvojici dřevěných soustružených volebních uren s neorenesančně řezaným městským znakem, určené pro komunální volby v Ústí nad Labem staré zhruba sto let. Spolu s nimi i flétny a další soustružené dřevěné artefakty, které udržuje ve skvělé kondici muzejní restaurátor Jiří Belis.

„Líbí se mi, že uniformy v tomto období se vyznačovaly velkou pestrostí i elegancí,“ poznamenal modelář Michal Švec. Vitrínu s modely návštěvníci najdou v přízemí na chodbě před vstupem do pokladny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.