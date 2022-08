Jako exponát měsíce srpna připravilo pro své návštěvníky sadu unikátních fotografií z oné stoleté oslavy. „Ráno 30. srpna 1913 bylo krásné slunečné počasí, do slavnostně vyzdobeného Ústí nad Labem přijel za zvuků salvy z hmoždířů a vyzvánění zvonů vlakem arcivévoda Karel František Josef. Po hlášení a projevech nasedl arcivévoda spolu s hrabětem Westphalen do automobilu a pokračoval do Chabařovic. Po projevech starosty Mattausche se pokračovalo do Chlumce. Zde vyvrcholily slavnosti na oslavu vítězství spojeneckých armád Rakouska, Ruska a Pruska v dvoudenní bitvě u Chlumce nad francouzskou armádou císaře Napoleona I. v roce 1813,“ líčil kurátor muzejní sbírky fotografií Jiří Preclík.