Ústecké muzeum získalo nominaci na prestižní národní ocenění

/FOTO/ Oskar pro muzejníky. Tak by se s trochou nadsázky dalo nazvat každoroční vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaelias. Ústecké muzeum se za minulý rok může pochlubit nominací do aktuálního, 22. ročníku soutěže a to v kategorii Muzejní počin roku 2023.

Badatelka na největším dochovaném opracovaném bloku pískovce. | Foto: Se souhlasem Muzea města Ústí n. L.