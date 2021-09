Městský obvod Střekov využije nevyčerpanou investiční dotaci půl milionu korun na investici do kontejnerových stání. Na druhou stranu, očekávanou aktualizaci městské vyhlášky ústečtí zastupitelé neprojednávali. Její předkladatel Martin Hausenblas ji stáhl vzhledem k tomu, že ze zasedání se někteří zastupitelé omluvili.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.