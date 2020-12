Jak vysvětlil náměstek primátora Tomáš Vlach, který má na starosti sociální oblast, radní rozhodli o výdaji 1,5 milionu korun na opravu prostorů v bývalém vysokoškolském rektorátu v Hoření ulici na Severní Terase. „Pečovatelky a další personál by se sem měl nastěhovat v polovině příštího roku,“ přiblížil. Objekt v Krásném Březně zatím zůstane zakonzervovaný, o jeho využití město rozhodne v době, kdy to bude ekonomicky možné.

Ředitelka pečovatelské služby Ditta Hromádková je s přesunem do budovy v Hoření spokojená. „Chystáme rozšíření a mít ambulantní a terénní služby pod jednou střechou dává smysl. Prostoru tam bude dost,“ dodala.

Pečovatelská služba funguje během krize spojené s pandemií naplno. Personál je zcela vytížený, ale klienty, kterých je přes tři stovky, zatím zvládá obstarat. Dokonce po Novém roce spouští i další službu, takzvaný Taxík Maxík pro seniory a nemohoucí. „Auto, které bude sloužit jako Taxík Maxík, jsme převzali toto úterý pod vánočním stromkem na Mírovém náměstí,“ potvrdil náměstek.

Maxík bude v provozu ve všední dny od 8 do 16 hodin a doveze klienty například k lékaři, na rehabilitaci a k dalším službám. Jeho využití přijde na 60 korun, každá další osoba zaplatí polovic. Určen je pro seniory starší 70 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P bez omezení věku, kteří mají trvalé bydliště na území Ústí nad Labem. To se tak zařadí k městům, jež se k tomuto projektu Nadace Charty 77 – Konta Bariéry, Senzačních seniorů a společnosti Česká lékárna připojilo, jako například Liberec.

Podle Hromádkové jsou sice všichni vytížení, ale jako zázrakem zatím žádná z pečovatelek neonemocněla covid-19. „Tři jsou na nemocenské, ale s jinými problémy. Pro mne je každý den, kdy jsou zaměstnanci zdraví, výhrou. Je mi samozřejmě jasné, že je to jen otázka času. Všichni dodržují protiepidemická opatření, abychom to nepřenesli na klienty. Testy máme za sebou celkem čtyři,“ poznamenala.

Epidemie covid-19 přitom začala na Ústecku opět nabírat na síle. Ve čtvrtek přibylo za předchozích 24 hodin v kraji 464 nových případů onemocnění, z toho 49 v samotném Ústí. „V pátek bylo za posledních 24 hodin v Ústeckém kraji hlášeno 497 nových případů onemocnění, z toho v okrese Ústí 74 nakažených,“ informovala ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.