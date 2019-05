Ústecké pečovatelky se konečně dočkají důstojného zázemí. Doposud totiž sídlily v nevyhovujícím pronajatém prostoru ve Všebořicích, kde platily za nájem 250 tisíc korun ročně, navíc zde nebylo místo na uskladnění kompenzačních pomůcek. Magistrát proto nabídne Pečovatelské službě nevyužívaný dvoupatrový městský dům v krásnobřezenské Neštěmické ulici.

„Svým umístěním i vnitřním uspořádáním zaručuje rozvoj terénních sociálních služeb, což bylo jedno z hlavních kritérií. Předpokládaná cena zakázky činí 12,5 milionu bez DPH. Peníze máme připravené v letošním rozpočtu,“ upřesnila městská mluvčí Romana Macová.

Jak vysvětlila ředitelka pečovatelské služby Ditta Hromádková, kvůli nedostatku místa zůstala tato městská organizace roky zakonzervovaná.

„Máme to tady sice hezké, ale další rozvoj moderních pečovatelských služeb byl nemyslitelný,“ přiblížila Hromádková.

Podle Hromádkové totiž moderní trendy směřují k tomu, aby lidé, kteří pečovatelku potřebují, zůstávali doma, kde to dobře znají a kde mají blízké. To však znamená potřebu poslat do terénu více kvalifikovaných pracovních sil, které se budou nemohoucím seniorům a handicapovaným lidem věnovat.

Doma pomáhá pečovatel

Mít pečovatele doma považuje za požehnání i 85letá Jaroslava Pacholíková. Po komplikovaném úrazu krčku už toho moc nenachodí a je pro ni těžké si ráno ve stoje i uvařit kávu nebo namazat rohlík. „Do domova důchodců se mi nechce. Tady jsem prožila většinu svého života, mám tu vzpomínky, své zamilované knihy. Ty bych si s sebou vzít nemohla. Syn se snachou za mnou sice chodí, ale mají své starosti. Nechci jim být na obtíž,“ vysvětlovala.

Její syn Martin proto platí pečovatele. „Přivydělává si při studiu, kvalifikaci získal na kurzu. Jsem s ním spokojený a maminka rovněž, ale také nemůže přijít vždy, kdykoli mu zavolám. Služba poskytovaná městem by pomohla, ale nemají lidi,“ zmínil Martin.

Kromě pracovního zázemí a administrativního sídla Pečovatelské služby bude v novém objektu také půjčovna kompenzačních pomůcek, hygienické středisko pro klienty, prádelna, bezbariérové kontaktní místo sociálního poradenství nebo místo pro komunitní práci.

„V případě, že ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásí vhodný dotační titul pro rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, ze kterého by bylo možné financovat i tento projekt, určitě podáme žádost o dotaci. Bohužel to ale vypadá, že to budeme financovat ze svého. V každém případě si ale naše pečovatelky důstojné zázemí zaslouží,“ řekl náměstek primátora Pavel Tošovský.