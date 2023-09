Malé Elišce koupili rodiče aktovku podle jejího přání. „Chtěla s obrázkem Harryho Pottera, respektive té jeho koleje Nebelvíru. Koupili jsme ji na internetu za tři tisíce korun. Je k tomu penál, pytlík na cvičební úbor, desky na písmenka nebo sešity,“ popisovala maminka Martina.

Další z prvňáčků Jiří si přál aktovku s Batmanem, ta rodiče přišla na 2,8 tisíce. „Já se do školy těšil. Chci se naučit písmenka, abych si mohl konečně sám číst příběhy kapitána Nema a komiksy s Batmanem,“ svěřil se. „Chtěli jsme mu to usnadnit, tak jsme na něm nešetřili,“ smála se jeho maminka Jana.

Některé školy se na prvňáčky připravily ve velkém stylu. Například ředitel ZŠ Elišky Krásnohorské Martin Alinče popsal, že procházeli bublinkovou slavobránou. „Měli jsme tu velký bublifuk a vítali jsme je závojem bublin, rodiče si to fotili. Dorazili všichni v pohodě, máme nějaké tři první třídy a sedmdesát prvňáků. Příspěvky na pomůcky od města jsme utratili za věci, které vyloženě potřebují k výuce, rodičům stačí jen koupit penál a aktovku,“ líčil.

Strážci přechodů

S novým školním rokem nastaly další povinnosti i pro ústecké strážníky. Od rána opět hlídají přechody pro chodce, které využívají děti při cestě do svých u základních a mateřských škol. „Dnešním dnem se žáci budou setkávat se strážníky na přechodech každý den, až do skončení školního roku. Přechody, na kterých hlídkují, byly vybrány po dohodě s řediteli škol a rodiči školáků. Za dobu, kdy strážníci hlídkují na těchto přechodech, a to trvá již dvacet pět let, zde školáci neutrpěli žádné zranění od projíždějících řidičů,“ komentoval zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

„Většina školáků, ale i předškoláků absolvovala výuku na dětském dopravním hřišti městské policie, kde je strážníci ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy seznámili s pravidly silničního provozu a vysvětlili jim, jaká úskalí je mohou potkat v reálném silničním provozu,“ dodal s tím, že každoročně hřištěm projde na šest tisíc žáků.

1001 dětí

Jak upřesnila městská mluvčí Romana Macová, počet skutečně přijatých dětí bude město znát v polovině října, kdy ho bude vykazovat ministerstvu školství. „Počet žáků prvních tříd dle zápisu činí přesně 1001. Město opětovně připravilo dva tisíce korun na prvňáka jako příspěvek. Celkem je v rozpočtu vyčleněno 2,2 milionu korun na školní pomůcky,“ informovala.

První školní školní den ovšem není jenom pro prvňáky. Osmák Vašek se těšil, až se zase potká se spolužáky a probere s nimi prázdninové zážitky. „Byly jsme na Mácháči a u moře, kde jsme s tátou skoro každý večer pařili na playstationu Dark Souls a Elden Ring. Byla to legrace,“ líčil, ale s prvňáky by prý neměnil. „Ne, že jsou malí, ale že dostanou šok z toho, že jim začínají povinnosti. Doteď byli zvyklí si jen každý den hrát a mít pohodu. Rodiče všechno dělali za ně a s nimi, jenže teď musí začít dělat věci sami,“ zamyslel se.

Do zcela nových prostor nastupují studenti Gymnázia Dr. Václava Šmejkala ve Staré ulici na Severní Terase. Ústecký kraj za kompletní rekonstrukci a dostavbu zaplatil více než 400 milionů korun. Budova se pyšní IT učebnami, laboratořemi, pivovarem, aulou, posilovnou a tělocvičnou a dalšími moderními vymoženostmi. Nastoupili do ní ale i studenti Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické, kde rekonstrukce v budově v ulici Čelakovského v Krásném Březně ještě trvá.

„Chci vás všechny vyzvat, abyste se do školního roku pustili s otevřenou myslí a nadšením. Ukažte si vzájemnou úctu a ohleduplnost, buďte ochotni spolupracovat a učit se od sebe navzájem. Věřím, že vaše snaha a angažovanost povedou ke skvělým výsledkům,“ dodal ke studentům ředitel krásnobřezenské školy Vítězslav Štefl.