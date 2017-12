Ústecké varhany postavil stejný varhanář, jako Svatovítské. Hrozí jim zánik

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Na důkladnou rekonstrukci unikátních romantických varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie šetří a sbírá peníze ústecká farnost už několik let.

Pneumatické varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie pochází ze třicátých let minulého století. Potřebují nutně opravit.Foto: DENÍK/Karel Pech

Podařilo se jí shromáždit přibližně 1,5 milionu korun, ale vzrostly ceny a devastace hudebního nástroje pokročila. Takže oprava bude stát mnohonásobně víc, od 2,5 do 7,5 milionu korun.

Situaci zkomplikovalo i úmrtí Václava Urbana, který zhruba osmdesátiletý nástroj uměl zprovoznit a hrál na něj. Vedení farnosti začalo uvažovat o koupi elektronického nástroje, ale proti tomu se postavil spolek za záchranu ústeckých varhan, kterému předsedá ředitelka ZŠ Trmice Marie Gottfriedová.

"Zachování píšťalových varhan může ústecký chrám učinit ještě daleko zajímavějším a ještě víc jej může otevřít nejen lidem věřícím, ale i široké veřejnosti," říká o tom.

Jaká je aktuální situace?

Situace týkající se píšťalových varhan v ústeckém chrámu Nanebevzetí Panny Marie se stále vyvíjí. Ke stavu a možnostem zachování píšťalových varhan se vyjádřila celá řada odborníků, které naše iniciativa oslovila a požádala je o zhodnocení a o odborné stanovisko. Všechna tato vyjádření se ve své podstatě shodují v tom, že do tak významného chrámu, jakým je ústecký kostel Nanebevzetí Panny Marie, jiné než píšťalové varhany nepatří.

Jednoduchá otázka: Proč?

Cokoli jiného je pouhá nedůstojná náhražka. Zároveň se odborníci také shodují v tom, že oprava nebo jiný způsob zachování píšťalových varhan nebude jednoduchý proces. Bude vyžadovat citlivý přístup, volbu optimálního řešení a v neposlední řadě i nemalé finanční prostředky.

Jaké máte varianty řešení?

Zastáváme rovněž názor, že provizorium v podobě elektronických varhan, pokud se ukáže jako nevyhnutelné, by mělo být považováno skutečně pouze za provizorium, nikoli za dlouhodobé řešení. Z navržených variant řešení se nyní jako nosné ukazují zejména tři přístupy: 1. Generální oprava nástroje v duchu poslední koncepce Pavla Žura, 2. Pietní restaurování nebo přestavba nástroje se zachováním původní dispozice Josefa Melzera, 3. Stavba nových varhan. Další postup v této věci se bude odvíjet od dalších jednání mezi ústeckým arciděkanstvím, zástupci iniciativy na záchranu píšťalových varhan a dalšími odborníky.

Proč se vlastně spolek postavil proti koupi elektronického nástroje, čím jsou píšťalové varhany zajímavé, či unikátní, že se pokoušíte o jejich záchranu?

Základní myšlenkou všech našich úvah je přesvědčení o tom, že chrám Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem je natolik historicky, duchovně, kulturně i společensky významným prostorem, že jakékoli jiné varhany, než píšťalové, do tohoto chrámu nepatří. Jsme přesvědčeni o tom, že jakmile budou píšťalové varhany definitivně vyřazeny z provozu a zároveň se nebude intenzivně řešit jejich další osud, budou nezadržitelně chátrat, stanou se bezcenným a neopravitelným nástrojem.

Jak jsou staré a jako mají historii?

Varhany v chrámu Nanebevzetí Panny Marie byly do těchto prostor přeneseny roku 1969 z pražského arcibiskupského semináře v Dejvicích. Původní romantické dílo bratří Riegerů z roku 1902 bylo zničeno na konci 2. světové války roku 1945 po bombardování města, jehož pozůstatkem je i šikmá věž kostela. Současné varhany postavila kutnohorská firma Josefa Melzera v roce 1930. Varhanář Pavel Žur z Chrastavy je přestavěl a rozšířil dle návrhu varhaníka Karla Hrona z původních 22 hlasů na 32 hlasů při zachování pneumatické traktury. Poslední opravu nástroje provedl roku 1995 syn varhanáře Žura Joachym z Jablonce nad Nisou.

Jakou měl jejich výrobce pověst?

Lze říci, že Josef Melzer byl vynikající varhanář, vezmeme-li v úvahu hlavně zvuk a šmrnc, který mají jeho projekty. Proto je dnes Melzerovo dílo umělecky hodnoceno daleko výše, než dříve. Naprosto výjimečné a unikátní píšťalové varhany z dílny Josefa Melzera můžeme dnes slyšet například v katedrále svatého Víta v Praze, v chrámu Svatého Jakuba v Kutné hoře a neuvěřitelně cenný nástroj, poněkud zanedbaný, stojí rovněž v klášterním kostele v Doksanech.

Proč třeba nelze vzít barokní varhany z kostela svatého Vojtěcha, které tu spíš zahálejí, jelikož nejsou na tento prostor dělané, do Panny Marie, to je mezi nimi takový hudební rozdíl, nebo by to bylo příliš drahé?

Co se týká možného použití varhan z kostela svatého Vojtěcha – největší problém představuje dispozice tohoto nástroje. Jsou to sice svým charakterem univerzální koncertní varhany, ale zároveň jsou zatíženy postbarokní varhanářskou ideologií, z čehož vyplývá i jejich snížená vhodnost k využití při liturgii, pro jejíž účely lépe vyhovují varhany romantické.

Je vůbec nějaká možnost, že by lidé mohli Meltzerovy varhany slyšet v brzké době, třeba během adventu?

Píšťalové varhany jsou v ústeckém chrámu slyšet pravidelně při bohoslužbách, které stále doprovázejí svojí hrou. Současný stav varhan lze označit za silně zanedbaný, což je způsobeno přirozeným chátráním letitého pneumatického systému a absencí řádné a dostatečné údržby. Varhany se tak nachází ve stavu, kdy je při liturgii může řádně obsloužit pouze jejich znalec. Jinými slovy nejsou v natolik dobrém stavu, aby se na ně dalo koncertovat, ale hrát se na ně dá.

Jak se k problému staví vedení farnosti a litoměřické biskupství, jsou mezi vámi nějaké rozpory, nebo jste dospěli k nějaké dohodě?

Poměrně značné rozpory mezi vedením ústecké farnosti a nemalým počtem farníků vyvstaly na přelomu dubna a května tohoto roku, kdy byl na informační nástěnce v kostele Nanebevzetí Panny Marie zveřejněn záměr ústeckého Arciděkanství zakoupit drahé digitální varhany a varhany píšťalové ponechat svému osudu. Při několika společných schůzkách a také formou písemné komunikace jsme si navzájem vysvětlovali svá stanoviska a úhly pohledu. Ačkoli nelze konstatovat, že bychom našli jednoznačnou shodu, lze říci, že je tu snaha naslouchat si a společně hledat řešení k záchraně píšťalových varhan v našem chrámu.

Co s dosud vybranými penězi ze sbírek a benefic?

Při jednáních s ústeckým arciděkanstvím budeme prosazovat využití doposud vybraných zhruba 1,5 milionu korun na opravu píšťalových varhan, nikoli na nákup případného provizoria v podobě digitálního nástroje.

A co biskupství, jaký názor má organolog biskupství, hovořili jste s ním o tom?

Litoměřické biskupství do řešení situace doposud aktivně nevstoupilo, vedení litoměřické diecéze se však o osud ústeckých píšťalových varhan zajímá a není mu lhostejný. S diecézním organologem Radkem Rejškem jsme otázku píšťalových varhan v ústeckém chrámu bezpočtukrát probírali. Konzultujeme s ním další postupy a návrhy. Jednoznačně podporuje zachování píšťalových varhan v ústeckém kostele a iniciativě lidí, kteří pro tento účel spojili své síly, vyjádřil opakovaně svoji podporu.

Připravujete nějaké benefice pro jejich záchranu, kam mohou dárci posílat své příspěvky?

Jakmile budeme vědět, jakou cestou se zachování píšťalových varhan v našem chrámu bude ubírat, jsme připraveni organizovat různé benefice a další akce ke zviditelnění tohoto záměru.

Jaké jsou plány do budoucna?

Naše úsilí zachovat v ústeckém chrámu píšťalové varhany si klade za cíl nikoli pouhou záchranu varhan, ale především jejich budoucí využití ve prospěch oživení kultury a společenského života nejen na Ústecku. Ústecký chrám jako centrum duchovního, kulturního a společenského života v našem regionu, jako symbol toho, že lidé mají duši, která touží po dobru a kráse a která se i skrze hudbu pozvedá kamsi výš – to je naše velké přání do budoucna.