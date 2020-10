Statisícové a milionové ztráty. Ty počítají zoologická zahrada, ústecké muzeum, koupaliště a další městské příspěvkové organizace. Letos se s nimi vyrovnaly buď přesuny ve svých rozpočtech, nebo díky příspěvkům od města. Zato na příští rok hledí s obavami. Letošní propad ve výběru daní se totiž v následujícím roce podepíše nejen v městské pokladně, ale i v penězích městských firem.

Například zoo podle svého mluvčího Matěje Kinšta jen v první polovině roku přišla přibližně o dva miliony. „Nejhorší bylo šestitýdenní uzavření od března do dubna, kdy nemohli přijít žádní návštěvníci,“ uvedl.

Po zpřístupnění zahrady v květnu stále panovala přísná opatření, která snížila návštěvnost oproti předchozím letům. „Měsíce červen a červenec byly návštěvnicky velmi příjemné, v červenci přišlo o 6,5 tisíce lidí více než minulý rok, takže to vypadalo, že ztrátu doháníme. Jenže v srpnu už návštěvnost zase klesla kvůli počasí, které bylo horší,“ pokračoval Kinšt.

Celkem měla zoo návštěvnost zhruba poloviční oproti předcházejícímu roku. Protiepidemická opatření nyní mají minimální, a podzim tak prý čekají standardní. Dalším problémem byl úbytek výukových programů pro školy. Do ztráty se tak kromě vstupného sčítají i doprovodné služby. Totéž platí pro ústecké muzeum.

Ředitel muzea Václav Houfek také hovořil o pedagogice, tentokráte muzejní. „Měli jsme domluvené dvě až tři třídy denně. Tady máme výpadek největšího objemu. V létě se to trochu spravilo a teď už je to zase nižší. Školy chodí, ale jen některé skupiny. Půlka škol vypadla. Do toho výpadek vstupného, ochranné pomůcky a další. Odhad ztrát za první pololetí činí půl milionu korun. Letos to zvládáme vnitřní reorganizací a přesuny rozpočtu, ale příští rok bude těžký,“ poznamenal.

Výstavy se přesunuly na příští rok

Stejně tak se to podepsalo na programu. Muzeum sice výstavy nezrušilo, ale odsunulo na jiný termín. Například až na příští rok. „Máme rozpočet 25 milionů, tak uvidíme, kde se budeme muset uskromnit,“ sdělil Houfek.

Také ředitel Městských služeb Martin Mata uvedl, že koupaliště hodně tratila. „Za květen a červen jsme oproti loňsku o dva miliony v minusu,“ informoval.

Ekonomická náměstkyně primátora Věra Nechybová to komentovala, že je to pro ni katastrofa. „Propad daňových příjmů města činí 250 milionů. Zapojíme všechny volné zdroje a rezervy. Zásadně to ohrožuje chod města. Uděláme vše, abychom nemusili nic krátit, ale určitě budeme svítit, uklízet a tak dále,“ dodala.