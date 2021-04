„Za čtvrtek evidujeme konečně výrazný pokles. Zatímco jinde už k poklesu došlo a v Ústí tomu tak stále nebylo, nyní konečně počet pozitivních klesl skoro o polovinu oproti minulému týdnu. Vyskytla se pouze ohniska mezi bezdomovci v azylových domech, ojedinělé případy máme ve firmách,“ potvrdila ředitelka Krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková během pátku 26. března.

Celkem přibylo od čtvrtka do pátku podle statistik KHS v Ústí nad Labem 104 nakažených, což je o osm desítek méně než minulý pátek. Od března 2020 to představuje celkem 16 484 nemocných covid-19. Vyléčilo se 13 826 lidí, léčí se 2400 pacientů a 258 jich infekci podlehlo.

V ústeckých domovech pro seniory už podle náměstka primátora Tomáše Vlacha nepotřebují dobrovolníky ani pomoc armády. Péči o klienty zvládají. „Návštěvy se ale stále musejí objednat, vyplnit čestná prohlášení, nosit ochranné prvky a tak dále. Za poslední dobu ale máme asi nejlepší čísla co do počtu covid-19 pozitivních. Je to v řádech jednotek v každém z domovů, některé jsou dokonce bez pozitivních,“ přiblížil.

Hodně pomáhá očkování. „Teď máme všechny domovy po prvním kole vakcinace, dva čekají na druhou dávku. Je třeba dodržet interval. Klienti, kteří projeví zájem o očkování mimo řádný termín, mohou využít očkování dodatečně. Provede ho mobilní tým Ústeckého kraje,“ řekl Vlach.

O očkování a přísných pravidlech mluvil například i ředitel domova pro seniory v Krásném Březně Jaroslav Marek s tím, že v pátek u nich v domově zrovna doočkovali. „Návštěvy své blízké stále ještě vídají za sklem. Jen k těm, co jsou upoutáni dlouhodobě na lůžko, mohou příbuzní za splnění všech bezpečnostních opatření. Po splnění čtrnáctidenního termínu budou moci přijít návštěvy bez antigenního testu, které jsou také po čtrnácti dnech od očkování,“ přiblížil.

Nemocné nemá ani mezi klienty, ani mezi personálem. Zároveň má pocit, že vláda a další instituce zcela rezignovaly na osvětovou kampaň, která by vakcinaci podporovala. „Je hodně lidí, kteří tomu nedůvěřují,“ poznamenal Marek.

Sedm volných JIP lůžek

V Krajské zdravotní (KZ), která sdružuje pět nemocnic zřizovaných Ústeckým krajem, a také v litoměřické nemocnici leželo k pátečnímu (26. března) ránu na standardních lůžkách celkem 427 pacientů s onemocněním covid-19. Na intenzivní péči 138, z nichž sedm desítek potřebovalo umělou plicní ventilaci, jeden pacient byl připojen na mimotělní krevní oběh ECMO. Volných standardních lůžek bylo v pátek 172 a JIP celkem sedm. „Tento týden jsme doposud převáželi pět pacientů mezi kraji. Co se týká nemocných zaměstnanců, tak v KZ je aktuálně 143 zaměstnanců covid-19 pozitivních, tento údaj tentokrát nezapočítává Nemocnici Litoměřice,“ dodala mluvčí KZ Jana Mrákotová.