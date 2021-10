Bouchání „šampíček“ na straně jedné, protažené obličeje na straně druhé. Chlebíčky a mechový dort s řízečky, naproti tomu gulášek a smažený karfiol. To vše namíchané s počítáním volebních procent a absolutních čísel, ze kterého vzešli vítězové a poražení. ODS sobotu končila s vítěznými pocity, ač zrovna v Ústeckém kraji skončila druhá. Naopak Piráti nejspíš přemýšleli, jestli bylo jejich spojení se starosty rozumné. Nejhorší propad a volební katastrofu museli unést komunisté, kteří na půdu parlamentu nevstoupí.

Oslava voleb ve štábu ODS v Ústí nad Labem. | Video: Deník/Janni Vorlíček

Historický debakl komunistů rozhodně nedává důvody k radosti jejich ústeckému předsedovi Pavlu Vodseďálkovi. Ten prohru nebere jako definitivní. I on doufá, že jednou „…vstanou noví bojovníci“, a odchod z parlamentu považuje za epizodní a doufá v návrat. „Náš totální propad ve volbách je špatný, velice špatný. Lidé dali přednost pravici a levici úplně vytěsnili z Poslanecké sněmovny. To znamená, že v parlamentu nebude nikdo hájit jejich zájmy, sociální politiku, péči o důchodce a další,“ poznamenal s tím, že se obává rozprodeje posledních zbytků státního majetku jako Budějovického Budvaru, České pošty nebo Českých drah. „Našim představitelům zazlívám, že se jim nepodařilo lidem vysvětlit, že příspěvky na lékaře, na důchodce, zvýšení platů, některá koronavirová opatření prosadila KSČM a zásluhy za to si nechali ve veřejném prostoru ukrást premiérem Babišem,“ poznamenal v reakci na rezignaci stranického vedení, které podle jeho názoru mělo odstoupit už na jaře, ne teď po volbách.