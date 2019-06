Minigiolf, lanové centrum, dětské prolézačky a hopsadla by měly proměnit areál kolem Větruše v oblíbené odpočinkové centrum. Chybět nemá ani frisbee, cyklostezky, ferata a běžecké trasy s naučnými stezkami pro děti. Velké změny čeká i Corso v Krásném Březně, kam by se mohly vrátit zájmové spolky, například amatérští divadelníci, filmový klub a modeláři. Spolu s nimi se sem nastěhuje městská policie, Metropolnet a další městské organizace.

Ústečtí radní už na to podle městské mluvčí Romany Macové dokonce chtějí vyčlenit peníze z přebytku loňského hospodaření. „Navrhují zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o pět milionů korun na přípravu projektové dokumentace na revitalizaci obou areálů,“ informovala.

Na Větruši celé odpoledne

S myšlenkou přišlo ještě minulé městské vedení. Co se Větruše týká, vznikla dokonce studie, která měla ukázat, jaké možnosti v tomto směru město má. „Nám se nelíbilo, že na Větruši vlastně dohromady nic není. Člověk si dá kafe a kouká akorát na město. Chtěli jsme, aby tam mohla rodina strávit celé odpoledne, prošla se po okolí a pak se sem zase ráda vracela příště. Myslíme, že by to mohlo přitáhnout i turisty z okolních měst a blízkého Saska,“ popsal bývalý náměstek primátorky Pavel Dufek (UFO).

Město ovšem musí počítat s určitými omezeními. Podle bývalé primátorky a současné náměstkyně primátora Věry Nechybové (UFO) musí počítat s ochrannými pásmy železnice a lanovky, případně vypořádat majetková práva.

„U Corsa máme výhodu, že je zapsáno jako brownfield a můžeme na něj alespoň zčásti čerpat nějakou dotaci. V každém případě bude potřeba, aby lidé, kteří sem budou chodit za prací nebo zábavou, tady měli příjemné prostředí,“ poznamenala Nechybová.

Do Corsa by se mělo odstěhovat dnes přeplněné dohledové centrum kamerového systému městské policie, datové centrum městské IT firmy Metropolnet, které dochází kapacita, ale třeba i Městské služby.

Plán počítá s tím, že město bude obě revitalizace financovat a provádět na etapy s ohledem na aktuální finanční kondici pokladny.

Rekonstrukci Corsa považuje za přínosnou i starostka městského obvodu Neštěmice a zároveň opoziční zastupitelka Yveta Tomková (Vaše Ústí). „Jsem za ten návrh ráda, Corsa je škoda. Jen jsem trochu skeptická, protože to podle mého názoru bude stát spoustu peněz. Řekla bych, že projekt přijde na 10 a stavba na 250 milionů korun,“ konstatovala s tím, že hodně záleží na tom, jak bude zpracovaný samotný projekt.

„Revitalizovat stavbu z doby minulé není žádná legrace. Například servery a počítače v datovém centru budou produkovat hodně tepla a to by určitě bylo možné dál využít,“ poukázala starostka Tomková.