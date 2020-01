Celkem 31 milionů korun rozdělili ústečtí zastupitelé na preferované sporty. V seznamu ovšem chybí Fotbalový klub Ústí n. L., který měl původně obdržet pět milionů.

Příspěvek obdržela jen fotbalová mládež, celkem 4,5 milionu. Dospělým město místo peněz poslalo kontrolu. Na seznam preferovaných sportů zároveň letos přibyli i čtyři nováčci. Zdaleka však nedosáhnou na miliony.

Jak vysvětlila náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO), která má rozpočet na starosti, Fotbalový klub Ústí žádost o dotaci kvůli kontrole stáhl. „Žádost si prý podají během roku a my ji budeme řešit individuálně,“ uvedla.

„Žádost o podporu jsme stáhli, jelikož se potýkáme se zásadou de minimis a z toho vyplývajících obav z nedovolené podpory. Nebylo to dořešené a město oznámilo, že nás čeká kontrola. Podáme ji až po kladném vyřešení kontroly. Jsme tak domluvení,“ vysvětlil předseda představenstva klubu Václav Kožíšek.

Fanoušci ústeckého fotbalu přesto nemají z kontroly příliš dobrý pocit. „Dokud ty peníze nepřijdou klubu na účet, budu nervózní. Ale jako občan města a fanda Army věřím, že to zastupitelé odhlasují a překážkou nebude soukromý vlastník. Toho přeci má i basketbal a volejbal,“ myslí si například Ústečan František Štván, který patří ke skalním příznivcům ústeckého fotbalu.

Na to Kožíšek reagoval s tím, že pět milionů je skutečně pro klub nezanedbatelná částka. „Měli bychom problémy a musel by to náš akcionář a nový vlastník nějak vyřešit,“ poznamenal s tím, že předběžné výsledky kontroly nevypadají zatím zle.

Milionové dotace obdrží hokejový Slovan, také basketbal a volejbal, florbal. Jak začala stoupat hvězda ústeckých Blades, kteří se věnují americkému fotbalu, polepší si o 200 tisíc korun, které jim na letošek zastupitelé odhlasovali. Ti také souhlasili s výjimkou, aby mohli přidělit statisíce plavcům a atletům.

Kritika rozdělování peněz

Ne každý ale s touto koncepcí rozdělování peněz sportovním klubům souhlasí. Své dlouhodobé kritiky má i v koaličních řadách. Náměstek primátora Michal Ševcovic (PZS) má rozdělení na „preferované a ostatní sporty“ za nešťastné. „Radši bych viděl, kdyby ty peníze přednostně putovaly do mládeže a sportu pro všechny. Jistě, profi kluby nás reprezentují, ale nepodporoval bych je v tom poměru, jak je to dnes,“ poznamenal.

Systém se v příštích letech ale příliš nezmění. Zastupitelé totiž schválili novou sportovní koncepci, která se co do financování té staré příliš neliší. Na druhou stranu počítá s novou sportovní halou ve Všebořicích.

Peníze pro ústecký sport

FK Ústí n. L. (mládež): 4,5 milionu

HC Slovan (spolek): 5,5 milionu

Hokej Ústí: 6 milionů

Basketbalový klub (spolek): 2,5 milionu

Basketbalový klub: 3,5 milionu

SK volejbal (mládež): 2,5 milionu

SK volejbal: 3,5 milionu

Florbal Ústí (mládež): 1,5 milionu

Florbal Ústí: 1 milion

Blades Ústí: 200 tisíc

ÚAPS: 150 tisíc

AC Ústí: 100 tisíc

USK Provod: 50 tisíc Kč