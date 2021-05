Vůbec nejvíce se v regionu bourá v lokalitě u výjezdu z obchodního centra Forum v Ústí nad Labem. Podle statistik České asociace pojišťoven tam za poslední dva roky došlo k 59 karambolům. „Je to tam hodně nepřehledné. Obrovský provoz, všichni spěchají. Jsou tam zákazy odbočení, které někteří řidiči nerespektují. Někteří zmatkují, je tam hodně odboček, navíc tam není kvůli viaduktu dobře vidět. A další nedávají pozor,“ myslí si Petr Jánošík, který místem denně projíždí.

A souhlasí s ním také odborníci. Podle nich by v případě této lokality snížit počet karambolů pomohla pouze větší opatrnost šoférů a dodržování předpisů. Stavebně místo, kde stojí obchodní centrum, nedaleko je rušný kruhový objezd a situaci komplikuje také viadukt, příliš upravit nelze.

Během dvou let 52 nehod v garážích nákupních center Galerie a Fontána, a také na přilehlém venkovním parkovišti na náměstí Svobody, znamená druhou příčku v nelichotivém žebříčku pro Teplice. Podobně jako u ústeckého nákupního centra se jedná hlavně o nehody bez zranění.

Vedení Teplic už kvůli častým karambolům přijalo opatření ke zklidnění dopravy, v části náměstí před radnicí a u Fontány zavedlo v roce 2020 jednosměrný provoz, je tam také snížená rychlost. „Člověk místy nevěděl, jestli je v pěší zóně nebo někde na dálnici. Chceme tím zklidnit dopravu,“ řekl k úpravám primátor Hynek Hanza.

Třetí místo patří úseku na D8 nedaleko Siřejovic. Zúžení při opravách, nájezdy a sjezdy, někteří řidiči tam nedokáží včas reagovat.

Mezi nejnebezpečnější místa patří také úsek na I/15 mezi Libčevsí a Želkovicemi. Za dva roky se tam odehrálo 39 nehod, bylo při nich 13 zraněných. Po táhlém pozvolném stoupání a rovince, kde šoféři často více sešlápnou plyn, tam přichází ostrá zatáčka. „Svádí to tam k rychlejší jízdě. Rozjetí řidiči pak vlétnou do zatáčky, nestačí brzdit. Navíc je to při rychlé jízdě vynáší ven, když zaprší, tak to tam také může více klouzat,“ popisuje Jiří Král, šéf dopravních policistů na Lounsku. Zpomalit má šoféry výrazné dopravní značení, které před zatáčkou je, přesto se tam karamboly často stávají. Stavební úpravy tam nejsou v plánu. „Pomůže jen rozumná jízda,“ dodává Král.