Ústecký kraj bude opět míít veterinární kliniku s non stop provozem

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Zásadní změnou prochází Veterinární klinika týmu veterináře Ondřeje Mikulici.

Po dvaceti letech existence se přestěhovala do moderní budovy na ústeckém sídlišti Severní Terasa mezi prodejnou Billa a Speciální školou Pod Parkem. A v pondělí zde také otevřela.

Nový objekt kliniky Mi-Vet vznikl na základě plánů, podle kterých se staví evropské veterinární nemocnice třetího tisíciletí. „Najdete je ve velkých evropských městech jako nejmodernější, nejnověji postavené. Splňují logiku a koncepcí provozu pro nemocnice veterinární i lidské,“ vysvětluje ústecký zvěrolékař Ondřej Mikulica.



Kde je nejbližší podobná klinika v Evropě?

V Mnichově, v České republice ta naše nemá srovnání v Ústeckém ani v Libereckém kraji. Snad by se dala srovnat s provozy Veterinární univerzity v Brně, jedna dvě kliniky v Praze budou mít možná podobnou koncepci a způsob provedení.

Co je vaší největší chloubou?

Fakt, že se podařila nová klinika Mi-Vet zprovoznit a otevíráme ji. Od začátku plánování je to osm let, stavba trvala asi rok a půl. Chloubou je i to, co tu děláme. Veterinární klinika Mi-Vet byla dvacet let jediný non stop provoz v Ústeckém kraji. Dvacet let jsme tu drželi non stop provoz, až teď jsme ho byli nuceni dočasně pozastavit. Ale vrátíme se k němu.



Kolik pacientů jste již měli?

Za ty roky se podařilo zachránit stovky, možná tisíce pacientů. Těch, kteří vyhledali pohotovostní službu kvůli úrazům nebo akutním stavům. V tuto chvíli pacienti z Ústeckého a Libereckého kraje musí jet do Prahy, protože jim tu nikdo jiný non stop službu neposkytne. Doufám, že se k tomu brzy vrátíme.

Na která zvířata jste zaměřeni?

Na pet zvířata, tedy psy, kočky, drobná zvířátka jako jsou králíci, morčata i křečci. Kromě non stop provozu provádíme i složité zákroky. Opět jsme jediní schopní v Ústeckém a asi i Libereckém kraji provádět operace na otevřeném hrudníku, poranění trauma hrudníku, nádory, poranění na plicích s použitím řízeného dýchání, ortopedické operace typu nejmodernějších metod, operace prasklých kolenních vazů, náhrady kyčelních kloubů, totální endoprotézy, operace páteře…



Dostane se zvířatům to samé co člověku?

Ano, to je koncepce tohoto provozu: Poskytnout zvířatům péči co nejbližší moderní lidské medicíně. Máme připravenou i místnost na CT vyšetření nebo magnetickou rezonanci podle toho, co bude v té době dostupnější.



Co důležitého je ještě třeba říci?

To, že je objekt koncipovaný jako bezbariérový, takže klienti ani pacienti nebudou mít problém s pohybem v celém objektu. Je navržen tak, aby v něm bylo možné dodržet maximální hygienické požadavky na zdravotnický provoz. Nikde není nic, co by se nedalo umýt, utřít, vydezinfikovat… V celém objektu je topení v podlaze, vše je zapuštěné. Snažíme se o to, abychom poskytli maximálně čistý, sterilní i lidem přívětivý provoz pro naše klienty a jejich pejsky a kočičky.

Jak důležitý pro vás je tento prostor?

Sídlíme poblíž Masarykovy nemocnice, Billy i známé školy. Pro nás je důležité, aby nás tu lidi snadno našli a mohli tu dobře parkovat. Budou k nám opět jezdit klienti z celého Ústeckého kraje a z části Libereckého kraje. Od Karlových Varů přes Liberec až po Prahu nefunguje nikdo, kdo by nabízel i složitější veterinární výkony a non stop provoz i mimo ordinační hodiny a o víkendech.



Stěhovali jste se ze starých prostor do nových, nabídnete tu lepší služby, že?

Hlavně úroveň medicíny, kterou jsme dělali v prostorách, jež tomu už dávno neodpovídaly, konečně přeneseme do odpovídajících míst. Ve staré ordinaci jsme jeli na dluh prostorový i lidský, takový, jaký si ve zdravotnickém provozu umíte představit. Náš nový dům je postaven tak, aby vyhovoval medicíně, kterou běžně nabízíme a děláme. Jinými slovy, je to, jako kdybyste přesunul tým ze stanu z polní nemocnice tam, kde by to, co umí, mohl konečně naplno využít.