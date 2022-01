„Pokud ráno někdo nepřijde do práce, musí dispečer okamžitě povolat zálohu. Náhradní řidiče je ale potřeba vzbudit, musí dojet do podniku,“ říká náměstek děčínského dopravního podniku Jiří Kasl, který má na starosti provoz dopravy. V Děčíně je podle Kasla 90 procent řidičů očkovaných. Ale i ti se budou muset od příštího týdne pravidelně testovat.

Krajský dopravce zvládl odjet zatím všechny spoje. Podle ředitele Dopravní společnosti Ústeckého kraje Milana Šlejtra by znamenala problém absence patnácti procent řidičů z celkových 280. „Je to rozdílné podle jednotlivých středisek. Na těch menších by byla problematická absence šesti lidí, na těch větších bychom si poradili do dvanácti absentujících řidičů,“ popsal situaci šéf největšího autobusového dopravce v kraji.

Problémy v dopravě pokračují, v Děčíně odříkají spoje

Složitější situaci mohou dopravci zažít v příštích týdnech, kdy by měla plnou silou nastoupit varianta omikron. „Pokud karanténa zasáhne větší počet řidičů, tak bohužel dojde na omezování spojů,“ uvedl hejtman Jan Schiller. V takovém případě by se kraj snažil o to, aby vyjely alespoň ty nejvytíženější spoje. Tedy ty, které ráno vozí děti do škol a dospělé do práce a odpoledne je zase přepravují zpět domů. Konkrétní vytipované spoje, kterých by se omezení mohlo dotknout, zatím není jasné. I přesto, že si hejtmanství vyžádalo od dopravců potřebné podklady. „Bude se to řešit podle aktuální situace, kterou nyní není schopen nikdo přesně předvídat,“ dodal hejtman.

Podle představ vlády by řešením mohla být pracovní karanténa. Ta by se měla týkat vybraných profesí, z řady míst se proti ní ale ozývají námitky. Člověk v pracovní karanténě by totiž neměl přijít do kontaktu s jinými lidmi, což je v dopravě na většině pozic nerealizovatelné.

„Dlouho se mluví o tom, že pozitivně testovaní se nesmí s nikým potkávat. Naši řidiči přijdou denně do kontaktu se stovkami cestujících. Na druhou stranu ale chápu, že se jedná o kritickou infrastrukturu,“ má pochybnosti o pracovní karanténě Milan Šlejtr. Dopravci doposud ani nevědí, za jakých podmínek budou pracovní karantény fungovat. Vláda měla schválit pravidla ve středu, kvůli jednání sněmovny o vyslovení důvěry se ale do čtvrtečního večera nesešla.

Autobusů ani vlaků v kraji neubude, na některých linkách nastoupí noví dopravci

Problémy mohou dopadnout nejen na autobusy, ale také na vlaky. Jednou z variant pak je, že by mohly jezdit bez průvodčích, pokud by jich byl nedostatek. Větší problém by ale nastal, pokud by musel do karantény větší počet strojvedoucích. Těch je totiž už nyní stejně jako řidičů autobusů nedostatek. O tom, že by pak případně vlaky jezdily bezplatně, zatím na hejtmanství podle Schillera neuvažují. Na řadě míst přitom není možné koupit jízdenku jinde než u vlakového personálu.